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Постпред Ирана призвал СБ ООН ввести санкции против Израиля
Постпред Ирана призвал СБ ООН ввести санкции против Израиля - РИА Новости, 01.08.2024
Постпред Ирана призвал СБ ООН ввести санкции против Израиля
Совет безопасности ООН должен срочно принять меры для привлечения Израиля к ответственности за совершаемые им акты агрессии, в частности, ввести санкции, подать РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T02:12
2024-08-01T02:12
2024-08-01T02:12
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ТЕГЕРАН, 1 авг – РИА Новости. Совет безопасности ООН должен срочно принять меры для привлечения Израиля к ответственности за совершаемые им акты агрессии, в частности, ввести санкции, подать сигнал, что международное сообщество не намерено терпеть его "злонамеренные" действия, заявил постпред Ирана при Организации объединенных наций Амир Саид Ирвани. "Совету безопасности надлежит предпринять немедленные меры, чтобы привлечь Израиль к ответственности за совершаемые им акты агрессии. Речь идет, в частности, о рассмотрении (возможности - ред.) введения санкций и иных мер, которые необходимы для предупреждения дальнейших нарушений, чтобы послать сигнал о том, что злонамеренные деяния Израиля международное сообщество терпеть не намерено", - сказал Ирвани в ходе чрезвычайного заседания организации, на котором обсуждалось убийство в иранской столице главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писал, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
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В мире, Израиль, Иран, Тегеран (город), Исмаил Хания, Ллойд Остин, Михаил Богданов, ХАМАС, ООН, Министерство обороны США, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Постпред Ирана призвал СБ ООН ввести санкции против Израиля
Постпред Ирана при ООН Ирвани призвал СБ ООН ввести санкции против Израиля