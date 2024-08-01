https://ria.ru/20240801/pokushenie-1963502122.html

Песков рассказал о реакции Путина на покушение на Трампа

Песков рассказал о реакции Путина на покушение на Трампа - РИА Новости, 01.08.2024

Песков рассказал о реакции Путина на покушение на Трампа

Президент России Владимир Путин был весьма удивлен покушению на экс-президента США Дональда Трампа, принимая во внимание уровень безопасности, который должен... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T17:46

2024-08-01T17:46

2024-08-01T17:47

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владимир путин

покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин был весьма удивлен покушению на экс-президента США Дональда Трампа, принимая во внимание уровень безопасности, который должен обеспечиваться на выборах в США, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда". "Наверное, можно сказать, что был весьма и весьма удивлен, потому что, принимая во внимание уровень, который должен обеспечиваться для охраны участников политической борьбы во время выборов, тем более такой страны, как Соединенные Штаты, конечно, в наше время должен минимизировать такие опасности и угрозы. И, конечно, подобные нападения, никто их не может одобрять. Все их решительно отрицают, отвергают, порицают и осуждают", - сказал он. Песков добавил, что нападения, подобные покушению на экс-президента США и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, никто не может одобрять."Конечно, подобные нападения - никто их не может одобрять, все их решительно отрицают, отвергают, порицают и осуждают", - сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции президента России Владимира Путина на покушение на Трампа.На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщала, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Как сообщала ранее газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240801/matvienko-1963383045.html

https://ria.ru/20240729/tramp-1962767016.html

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россия

пенсильвания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, россия, пенсильвания, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, покушение на дональда трампа