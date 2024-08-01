https://ria.ru/20240801/pogranichniki-1963322342.html

Армянские пограничники приступили к самостоятельной службе в "Звартноце"

Армянские пограничники приступили к самостоятельной службе в "Звартноце" - РИА Новости, 01.08.2024

Армянские пограничники приступили к самостоятельной службе в "Звартноце"

Армянские пограничники приступят с 1 августа к самостоятельной охране госграницы в ереванском аэропорту "Звартноц" без участия российских коллег - впервые с... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T00:34

2024-08-01T00:34

2024-08-01T10:53

армения

россия

ереван

никол пашинян

александр бортников

армен григорян

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЕРЕВАН, 1 авг - РИА Новости. Армянские пограничники приступят с 1 августа к самостоятельной охране госграницы в ереванском аэропорту "Звартноц" без участия российских коллег - впервые с 1992 года. Это закреплено протоколом, подписанным 31 августа начальником погрануправления ФСБ РФ в Армении генерал-лейтенантом Романом Голубицким и командующим пограничными войсками Службы нацбезопасности Армении Эдгаром Унаняном. Документ предусматривает передачу армянской стороне под охрану государственной границы в воздушном пункте пропуска "Звартноц". Российская сторона проинформировала о прекращении там своих функций. В протоколе армянская сторона особо отметила, что договор о статусе погранвойск РФ на территории республики от 30 сентября 1992 года предусматривал последовательное формирование национальны пограничных войск Армении, и РФ оказала неоценимую помощь, в том числе в подготовке национальных кадров и специалистов в российских учебных заведениях. Армянская сторона поблагодарила российских коллег за продолжительную совместную службу по обеспечению пограничного контроля в аэропорту "Звартноц". В середине марта премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что армянская сторона проинформировала начальника погрануправления ФСБ России в Армении о решение с 1 августа самостоятельно осуществлять пограничный контроль в ереванском аэропорту "Звартноц" без российских пограничников. В мае директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что Ереван обратился к российской стороне с просьбой вывести временные оперативные группы российских пограничников с линии разграничения, и такое решение было принято. Армения также попросила российскую сторону вывести пограничников из ереванского аэропорта "Звартноц". Пашинян обосновал решение Еревана тем, что армянские пограничники накопили достаточно опыта и знаний для самостоятельного несения службы. Министр иностранных дел Арарат Мирзоян уточнил, что изначально присутствие российских пограничников в аэропорту было необходимо для содействия молодому армянскому государству, планировалось, что они будут выполнять эти функции до тех пор, пока Армения в этом будет нуждаться. По его словам, сейчас Армения с институциональной точки зрения способна самостоятельно нести пограничную службу в "Звартноце". Он заверил, что речь идет исключительно о "Звартноце". При этом присутствие российских пограничников в Армении сохраняется: они будут охранять границу республики с Турцией и Ираном, но покинут пункты дислокации на армяно-азербайджанской границе. Это подтвердил и спикер парламента Армении Ален Симонян, заявивший журналистам, что разговоров о выводе из страны всего состава погранвойск не было. Система охраны государственной границы Армении с Турцией и Ираном полностью сохранилась со времен СССР. Пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре пограничных отряда - в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри. Содержание российских пограничников в Армении (их численность - около 4,5 тысячи человек) обеспечивается правительствами обеих стран. Секретарь совбеза Армении Армен Григорян в марте заявлял, что страна идет по пути диверсификации экономики, политики и сферы безопасности, приобретает партнеров не только на Западе, но и в Азии.

https://ria.ru/20240731/erevan-1963238056.html

https://ria.ru/20240713/sotrudnichestvo-1959472474.html

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армения, россия, ереван, никол пашинян, александр бортников, армен григорян, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)