https://ria.ru/20240801/pogibshaya-1963494405.html

Из-под завалов в Нижнем Тагиле извлекли тело погибшей женщины

Из-под завалов в Нижнем Тагиле извлекли тело погибшей женщины - РИА Новости, 01.08.2024

Из-под завалов в Нижнем Тагиле извлекли тело погибшей женщины

Спасетели извлекли тело женщины из-под завалов дома в Нижнем Тагиле, сообщила пресс-служба МЧС. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T17:25

2024-08-01T17:25

2024-08-01T18:40

происшествия

нижний тагил

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Спасетели извлекли тело женщины из-под завалов дома в Нижнем Тагиле, сообщила пресс-служба МЧС."Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшей женщины. Поисково-спасательные работы продолжаются", — говорится в заявлении.Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. По последним данным МЧС, число пострадавших достигло 12, из них шесть детей. Как уточнил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, семь человек госпитализировали, среди них — четверо несовершеннолетних. Трое пациентов, включая одного ребенка, находятся в тяжелом состоянии.В Дзержинском районе после происшествия ввели режим ЧС. Из пострадавшего и соседних домов эвакуировали 70 жильцов, для них развернули пункт временного размещения в гостинице.Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.В свою очередь, прокуратура начала проверку организации, обслуживающей газовое оборудование в этом жилом доме.

https://ria.ru/20240801/vzryv-1963436152.html

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нижний тагил

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, нижний тагил, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия