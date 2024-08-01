Из-под завалов в Нижнем Тагиле извлекли тело погибшей женщины
МЧС: тело погибшей женщины извлекли из-под завалов в Нижнем Тагиле
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС разбирают завалы на месте взрыва газа в жилом пятиэтажном доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле
Сотрудники МЧС разбирают завалы на месте взрыва газа в жилом пятиэтажном доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Спасетели извлекли тело женщины из-под завалов дома в Нижнем Тагиле, сообщила пресс-служба МЧС.
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"Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшей женщины. Поисково-спасательные работы продолжаются", — говорится в заявлении.
Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. По последним данным МЧС, число пострадавших достигло 12, из них шесть детей. Как уточнил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, семь человек госпитализировали, среди них — четверо несовершеннолетних. Трое пациентов, включая одного ребенка, находятся в тяжелом состоянии.
В Дзержинском районе после происшествия ввели режим ЧС. Из пострадавшего и соседних домов эвакуировали 70 жильцов, для них развернули пункт временного размещения в гостинице.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
В свою очередь, прокуратура начала проверку организации, обслуживающей газовое оборудование в этом жилом доме.