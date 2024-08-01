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Из-под завалов в Нижнем Тагиле извлекли тело погибшей женщины - РИА Новости, 01.08.2024
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17:25 01.08.2024 (обновлено: 18:40 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/pogibshaya-1963494405.html
Из-под завалов в Нижнем Тагиле извлекли тело погибшей женщины
Из-под завалов в Нижнем Тагиле извлекли тело погибшей женщины - РИА Новости, 01.08.2024
Из-под завалов в Нижнем Тагиле извлекли тело погибшей женщины
Спасетели извлекли тело женщины из-под завалов дома в Нижнем Тагиле, сообщила пресс-служба МЧС. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T17:25
2024-08-01T18:40
происшествия
нижний тагил
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Спасетели извлекли тело женщины из-под завалов дома в Нижнем Тагиле, сообщила пресс-служба МЧС."Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшей женщины. Поисково-спасательные работы продолжаются", — говорится в заявлении.Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. По последним данным МЧС, число пострадавших достигло 12, из них шесть детей. Как уточнил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, семь человек госпитализировали, среди них — четверо несовершеннолетних. Трое пациентов, включая одного ребенка, находятся в тяжелом состоянии.В Дзержинском районе после происшествия ввели режим ЧС. Из пострадавшего и соседних домов эвакуировали 70 жильцов, для них развернули пункт временного размещения в гостинице.Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.В свою очередь, прокуратура начала проверку организации, обслуживающей газовое оборудование в этом жилом доме.
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происшествия, нижний тагил, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Нижний Тагил, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Из-под завалов в Нижнем Тагиле извлекли тело погибшей женщины

МЧС: тело погибшей женщины извлекли из-под завалов в Нижнем Тагиле

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС разбирают завалы на месте взрыва газа в жилом пятиэтажном доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле
Сотрудники МЧС разбирают завалы на месте взрыва газа в жилом пятиэтажном доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Сотрудники МЧС разбирают завалы на месте взрыва газа в жилом пятиэтажном доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Спасетели извлекли тело женщины из-под завалов дома в Нижнем Тагиле, сообщила пресс-служба МЧС.
«
"Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшей женщины. Поисково-спасательные работы продолжаются", — говорится в заявлении.
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Вчера, 14:25
Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. По последним данным МЧС, число пострадавших достигло 12, из них шесть детей. Как уточнил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, семь человек госпитализировали, среди них — четверо несовершеннолетних. Трое пациентов, включая одного ребенка, находятся в тяжелом состоянии.
В Дзержинском районе после происшествия ввели режим ЧС. Из пострадавшего и соседних домов эвакуировали 70 жильцов, для них развернули пункт временного размещения в гостинице.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
В свою очередь, прокуратура начала проверку организации, обслуживающей газовое оборудование в этом жилом доме.
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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ПроисшествияНижний ТагилМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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