https://ria.ru/20240801/podrostki-1963467261.html

Сто подростков из новых регионов посетили лагерную смену "Послезавтра"

Сто подростков из новых регионов посетили лагерную смену "Послезавтра" - РИА Новости, 01.08.2024

Сто подростков из новых регионов посетили лагерную смену "Послезавтра"

В лагерной смене "Послезавтра", которая состоялась в рамках всероссийского молодежного форума "iВолга" в Самарской области, приняли участие 100 подростков из... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T16:14

2024-08-01T16:14

2024-08-01T16:14

общество

самарская область

россия

донецкая народная республика

мария львова-белова

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В лагерной смене "Послезавтра", которая состоялась в рамках всероссийского молодежного форума "iВолга" в Самарской области, приняли участие 100 подростков из новых регионов, сообщается на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. "С 24 июля по 1 августа в Самарской области проходил всероссийский молодежный форум "iВолга". В рамках форума состоялась молодежная смена "Послезавтра", участие в которой приняли 100 подростков из новых регионов России", - говорится на сайте детского омбудсмена.Львова-Белова рассказала, что активные подростки из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей посетили встречи по профориентации с сотрудниками вузов, разрабатывали проекты по развитию инфраструктуры. Проектная работа на смене "Послезавтра" велась по пяти направлениям: урбанистика, экология, профориентация, образование и семья. Кроме того, в программе были музыкальные и спортивные мероприятия, финансовый турнир. "Особое внимание на наших сменах "Послезавтра" традиционно уделяем психологической поддержке ребят. На форуме к психологам обращались все желающие... Спасибо всем, кто не остался в стороне. Гуманитарная акция "Детям — в руки" существует с 2022 года. За это время мы помогли тысячам семей с детьми, одиноким родителям, людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации", - сказала детский омбудсмен. Подростковый проект "Послезавтра" направлен в первую очередь на подростков, которых затронули боевые действия.

https://ria.ru/20240708/lvova-belova-1958152598.html

https://ria.ru/20240707/deti-1958003180.html

самарская область

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

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общество, самарская область, россия, донецкая народная республика, мария львова-белова, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область