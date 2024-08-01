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Сто подростков из новых регионов посетили лагерную смену "Послезавтра" - РИА Новости, 01.08.2024
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16:14 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/podrostki-1963467261.html
Сто подростков из новых регионов посетили лагерную смену "Послезавтра"
Сто подростков из новых регионов посетили лагерную смену "Послезавтра" - РИА Новости, 01.08.2024
Сто подростков из новых регионов посетили лагерную смену "Послезавтра"
В лагерной смене "Послезавтра", которая состоялась в рамках всероссийского молодежного форума "iВолга" в Самарской области, приняли участие 100 подростков из... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T16:14
2024-08-01T16:14
общество
самарская область
россия
донецкая народная республика
мария львова-белова
луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В лагерной смене "Послезавтра", которая состоялась в рамках всероссийского молодежного форума "iВолга" в Самарской области, приняли участие 100 подростков из новых регионов, сообщается на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. &quot;С 24 июля по 1 августа в Самарской области проходил всероссийский молодежный форум &quot;iВолга&quot;. В рамках форума состоялась молодежная смена &quot;Послезавтра&quot;, участие в которой приняли 100 подростков из новых регионов России&quot;, - говорится на сайте детского омбудсмена.Львова-Белова рассказала, что активные подростки из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей посетили встречи по профориентации с сотрудниками вузов, разрабатывали проекты по развитию инфраструктуры. Проектная работа на смене "Послезавтра" велась по пяти направлениям: урбанистика, экология, профориентация, образование и семья. Кроме того, в программе были музыкальные и спортивные мероприятия, финансовый турнир. "Особое внимание на наших сменах "Послезавтра" традиционно уделяем психологической поддержке ребят. На форуме к психологам обращались все желающие... Спасибо всем, кто не остался в стороне. Гуманитарная акция "Детям — в руки" существует с 2022 года. За это время мы помогли тысячам семей с детьми, одиноким родителям, людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации", - сказала детский омбудсмен. Подростковый проект "Послезавтра" направлен в первую очередь на подростков, которых затронули боевые действия.
https://ria.ru/20240708/lvova-belova-1958152598.html
https://ria.ru/20240707/deti-1958003180.html
самарская область
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донецкая народная республика
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общество, самарская область, россия, донецкая народная республика, мария львова-белова, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область
Общество, Самарская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Мария Львова-Белова, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
Сто подростков из новых регионов посетили лагерную смену "Послезавтра"

Сто подростков из новых регионов посетили смену в рамках форума "iВолга"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевочки на чаепитие в столовой детского лагеря
Девочки на чаепитие в столовой детского лагеря - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Девочки на чаепитие в столовой детского лагеря. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В лагерной смене "Послезавтра", которая состоялась в рамках всероссийского молодежного форума "iВолга" в Самарской области, приняли участие 100 подростков из новых регионов, сообщается на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
«

"С 24 июля по 1 августа в Самарской области проходил всероссийский молодежный форум "iВолга". В рамках форума состоялась молодежная смена "Послезавтра", участие в которой приняли 100 подростков из новых регионов России", - говорится на сайте детского омбудсмена.

Львова-Белова рассказала, что активные подростки из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей посетили встречи по профориентации с сотрудниками вузов, разрабатывали проекты по развитию инфраструктуры. Проектная работа на смене "Послезавтра" велась по пяти направлениям: урбанистика, экология, профориентация, образование и семья. Кроме того, в программе были музыкальные и спортивные мероприятия, финансовый турнир.
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"Особое внимание на наших сменах "Послезавтра" традиционно уделяем психологической поддержке ребят. На форуме к психологам обращались все желающие... Спасибо всем, кто не остался в стороне. Гуманитарная акция "Детям — в руки" существует с 2022 года. За это время мы помогли тысячам семей с детьми, одиноким родителям, людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации", - сказала детский омбудсмен.
Подростковый проект "Послезавтра" направлен в первую очередь на подростков, которых затронули боевые действия.
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