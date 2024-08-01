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Более чем на 74% выросло производство обуви в Подмосковье
Более чем на 74% выросло производство обуви в Подмосковье - РИА Новости, 01.08.2024
Более чем на 74% выросло производство обуви в Подмосковье
Более чем на 74% выросло производство обуви в Подмосковье по итогам первого полугодия 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T17:42
2024-08-01T17:42
2024-08-01T17:42
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Более чем на 74% выросло производство обуви в Подмосковье по итогам первого полугодия 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "За отчетный период подмосковные предприятия, занятые в обувной промышленности, значительно увеличили объемы выпуска продукции. Производство обуви выросло на 74,2%, при этом в целом производство кожи и изделий из кожи увеличилось более чем в 1,5 раза – на 53,5%", – отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Также и другие предприятия легкой промышленности демонстрируют рост производственных показателей. Так, в первом полугодии 2024 года выпуск одежды увеличился на 16,3%. Кроме того, на 49,8% нарастили объемы производства предприятия, специализирующиеся на отделке тканей и текстильных изделий.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Более чем на 74% выросло производство обуви в Подмосковье по итогам первого полугодия 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
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"За отчетный период подмосковные предприятия, занятые в обувной промышленности, значительно увеличили объемы выпуска продукции. Производство обуви выросло на 74,2%, при этом в целом производство кожи и изделий из кожи увеличилось более чем в 1,5 раза – на 53,5%", – отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Также и другие предприятия легкой промышленности демонстрируют рост производственных показателей. Так, в первом полугодии 2024 года выпуск одежды увеличился на 16,3%.
Кроме того, на 49,8% нарастили объемы производства предприятия, специализирующиеся на отделке тканей и текстильных изделий.