https://ria.ru/20240801/podmoskove-1963501080.html

Более чем на 74% выросло производство обуви в Подмосковье

Более чем на 74% выросло производство обуви в Подмосковье - РИА Новости, 01.08.2024

Более чем на 74% выросло производство обуви в Подмосковье

Более чем на 74% выросло производство обуви в Подмосковье по итогам первого полугодия 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T17:42

2024-08-01T17:42

2024-08-01T17:42

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Более чем на 74% выросло производство обуви в Подмосковье по итогам первого полугодия 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "За отчетный период подмосковные предприятия, занятые в обувной промышленности, значительно увеличили объемы выпуска продукции. Производство обуви выросло на 74,2%, при этом в целом производство кожи и изделий из кожи увеличилось более чем в 1,5 раза – на 53,5%", – отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Также и другие предприятия легкой промышленности демонстрируют рост производственных показателей. Так, в первом полугодии 2024 года выпуск одежды увеличился на 16,3%. Кроме того, на 49,8% нарастили объемы производства предприятия, специализирующиеся на отделке тканей и текстильных изделий.

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московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)