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Более чем на 74% выросло производство обуви в Подмосковье - РИА Новости, 01.08.2024
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Новости Подмосковья
 
17:42 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/podmoskove-1963501080.html
Более чем на 74% выросло производство обуви в Подмосковье
Более чем на 74% выросло производство обуви в Подмосковье - РИА Новости, 01.08.2024
Более чем на 74% выросло производство обуви в Подмосковье
Более чем на 74% выросло производство обуви в Подмосковье по итогам первого полугодия 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T17:42
2024-08-01T17:42
новости подмосковья
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Более чем на 74% выросло производство обуви в Подмосковье по итогам первого полугодия 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "За отчетный период подмосковные предприятия, занятые в обувной промышленности, значительно увеличили объемы выпуска продукции. Производство обуви выросло на 74,2%, при этом в целом производство кожи и изделий из кожи увеличилось более чем в 1,5 раза – на 53,5%", – отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Также и другие предприятия легкой промышленности демонстрируют рост производственных показателей. Так, в первом полугодии 2024 года выпуск одежды увеличился на 16,3%. Кроме того, на 49,8% нарастили объемы производства предприятия, специализирующиеся на отделке тканей и текстильных изделий.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более чем на 74% выросло производство обуви в Подмосковье

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСотрудница во время работы на подмосковной фабрике
Сотрудница во время работы на подмосковной фабрике - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Более чем на 74% выросло производство обуви в Подмосковье по итогам первого полугодия 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«
"За отчетный период подмосковные предприятия, занятые в обувной промышленности, значительно увеличили объемы выпуска продукции. Производство обуви выросло на 74,2%, при этом в целом производство кожи и изделий из кожи увеличилось более чем в 1,5 раза – на 53,5%", – отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Также и другие предприятия легкой промышленности демонстрируют рост производственных показателей. Так, в первом полугодии 2024 года выпуск одежды увеличился на 16,3%.
Кроме того, на 49,8% нарастили объемы производства предприятия, специализирующиеся на отделке тканей и текстильных изделий.
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