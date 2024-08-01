https://ria.ru/20240801/podmoskove-1963406135.html
В Подмосковье возбудили дело после нападения мигранта на женщину
В Подмосковье возбудили дело после нападения мигранта на женщину - РИА Новости, 01.08.2024
В Подмосковье возбудили дело после нападения мигранта на женщину
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по истории с нападением мигранта на женщину в подмосковном супермаркете, сообщается в Telegram-канале СК России. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T12:44
2024-08-01T12:44
2024-08-01T12:44
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по истории с нападением мигранта на женщину в подмосковном супермаркете, сообщается в Telegram-канале СК России. "В соцмедиа сообщается, что в селе Юдино Московской области мигрант в строительном супермаркете напал на женщину, оскорблял ее и пытался ударить. Его действия были пресечены прохожими. ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении. Отмечается, что глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
https://ria.ru/20240731/sk-1963089897.html
россия
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье возбудили дело после нападения мигранта на женщину
СК возбудил дело после нападения мигранта на женщину в подмосковном супермаркете