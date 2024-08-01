Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье возбудили дело после нападения мигранта на женщину - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/podmoskove-1963406135.html
В Подмосковье возбудили дело после нападения мигранта на женщину
В Подмосковье возбудили дело после нападения мигранта на женщину - РИА Новости, 01.08.2024
В Подмосковье возбудили дело после нападения мигранта на женщину
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по истории с нападением мигранта на женщину в подмосковном супермаркете, сообщается в Telegram-канале СК России. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T12:44
2024-08-01T12:44
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961890070_0:217:3253:2047_1920x0_80_0_0_fac9b865706e2ede5092506e50602850.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по истории с нападением мигранта на женщину в подмосковном супермаркете, сообщается в Telegram-канале СК России. "В соцмедиа сообщается, что в селе Юдино Московской области мигрант в строительном супермаркете напал на женщину, оскорблял ее и пытался ударить. Его действия были пресечены прохожими. ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении. Отмечается, что глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
https://ria.ru/20240731/sk-1963089897.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961890070_257:0:2986:2047_1920x0_80_0_0_d986f099c395de6873a86ef5732485b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье возбудили дело после нападения мигранта на женщину

СК возбудил дело после нападения мигранта на женщину в подмосковном супермаркете

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль СК РФ
Автомобиль СК РФ - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по истории с нападением мигранта на женщину в подмосковном супермаркете, сообщается в Telegram-канале СК России.
«
"В соцмедиа сообщается, что в селе Юдино Московской области мигрант в строительном супермаркете напал на женщину, оскорблял ее и пытался ударить. Его действия были пресечены прохожими. ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Кадр видео с участием подростков из Таджикистана в Мытищах - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
В Мытищах подростки-мигранты напали на сверстников
Вчера, 09:34
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала