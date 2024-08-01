Рейтинг@Mail.ru
Стартовал прием заявок на получение поддержки для бизнесменов Подмосковья - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
18:03 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/podderzhka-1963508384.html
Стартовал прием заявок на получение поддержки для бизнесменов Подмосковья
Стартовал прием заявок на получение поддержки для бизнесменов Подмосковья - РИА Новости, 01.08.2024
Стартовал прием заявок на получение поддержки для бизнесменов Подмосковья
Стартовал прием заявок на получение двух мер поддержки бизнеса в Подмосковье: субсидий для социальных предприятий, а также грантов для социальных и молодых... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T18:03
2024-08-01T18:03
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
бизнес
нацпроекты
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941464671_0:165:3072:1893_1920x0_80_0_0_14dfbe8d2de9b868f6d7228f59b2e93a.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Стартовал прием заявок на получение двух мер поддержки бизнеса в Подмосковье: субсидий для социальных предприятий, а также грантов для социальных и молодых предпринимателей региона, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Предприниматели Подмосковья, получившие социальный статус, могут подать заявку на получение субсидии размером до 2 миллионов рублей, но не более 85% затрат", — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что поддержка позволит бизнесу компенсировать часть затрат, связанных с деятельностью социальных предприятий, в том числе на аренду или ремонт, коммунальные платежи, расходные материалы, оборудование, мебель и другое. Прием заявок продлится до 30 августа. По ее словам, также с 1 августа предприниматели Подмосковья могут подать заявку на грант размером от 100 до 500 тысяч рублей. Данной поддержкой могут воспользоваться предприниматели, включенные в реестр социальных предприятий, и молодые бизнесмены в возрасте до 25 лет включительно. Бизнес сможет вложить полученные средства в расширение деятельности в рамках уже существующего или нового проекта. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
https://ria.ru/20240621/podmoskove-1954527126.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941464671_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_46af9dd97e0990cabe8bfda280bc0fa5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), бизнес, нацпроекты, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Бизнес, Нацпроекты, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)

Стартовал прием заявок на получение поддержки для бизнесменов Подмосковья

© iStock.com / Jay YunoМолодой бизнесмен во время работы
Молодой бизнесмен во время работы - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© iStock.com / Jay Yuno
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Стартовал прием заявок на получение двух мер поддержки бизнеса в Подмосковье: субсидий для социальных предприятий, а также грантов для социальных и молодых предпринимателей региона, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Предприниматели Подмосковья, получившие социальный статус, могут подать заявку на получение субсидии размером до 2 миллионов рублей, но не более 85% затрат", — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что поддержка позволит бизнесу компенсировать часть затрат, связанных с деятельностью социальных предприятий, в том числе на аренду или ремонт, коммунальные платежи, расходные материалы, оборудование, мебель и другое. Прием заявок продлится до 30 августа.
По ее словам, также с 1 августа предприниматели Подмосковья могут подать заявку на грант размером от 100 до 500 тысяч рублей. Данной поддержкой могут воспользоваться предприниматели, включенные в реестр социальных предприятий, и молодые бизнесмены в возрасте до 25 лет включительно. Бизнес сможет вложить полученные средства в расширение деятельности в рамках уже существующего или нового проекта.
Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Свыше 14 млн рублей получил бизнес в рамках субсидии в Подмосковье
21 июня, 14:40
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)БизнесНацпроектыМалое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала