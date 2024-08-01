https://ria.ru/20240801/podderzhka-1963508384.html
Стартовал прием заявок на получение поддержки для бизнесменов Подмосковья
Стартовал прием заявок на получение поддержки для бизнесменов Подмосковья - РИА Новости, 01.08.2024
Стартовал прием заявок на получение поддержки для бизнесменов Подмосковья
Стартовал прием заявок на получение двух мер поддержки бизнеса в Подмосковье: субсидий для социальных предприятий, а также грантов для социальных и молодых... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T18:03
2024-08-01T18:03
2024-08-01T18:03
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Стартовал прием заявок на получение двух мер поддержки бизнеса в Подмосковье: субсидий для социальных предприятий, а также грантов для социальных и молодых предпринимателей региона, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Предприниматели Подмосковья, получившие социальный статус, могут подать заявку на получение субсидии размером до 2 миллионов рублей, но не более 85% затрат", — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что поддержка позволит бизнесу компенсировать часть затрат, связанных с деятельностью социальных предприятий, в том числе на аренду или ремонт, коммунальные платежи, расходные материалы, оборудование, мебель и другое. Прием заявок продлится до 30 августа. По ее словам, также с 1 августа предприниматели Подмосковья могут подать заявку на грант размером от 100 до 500 тысяч рублей. Данной поддержкой могут воспользоваться предприниматели, включенные в реестр социальных предприятий, и молодые бизнесмены в возрасте до 25 лет включительно. Бизнес сможет вложить полученные средства в расширение деятельности в рамках уже существующего или нового проекта. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), бизнес, нацпроекты, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Бизнес, Нацпроекты, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Стартовал прием заявок на получение двух мер поддержки бизнеса в Подмосковье: субсидий для социальных предприятий, а также грантов для социальных и молодых предпринимателей региона, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Предприниматели Подмосковья, получившие социальный статус, могут подать заявку на получение субсидии размером до 2 миллионов рублей, но не более 85% затрат", — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что поддержка позволит бизнесу компенсировать часть затрат, связанных с деятельностью социальных предприятий, в том числе на аренду или ремонт, коммунальные платежи, расходные материалы, оборудование, мебель и другое. Прием заявок продлится до 30 августа.
По ее словам, также с 1 августа предприниматели Подмосковья
могут подать заявку на грант размером от 100 до 500 тысяч рублей. Данной поддержкой могут воспользоваться предприниматели, включенные в реестр социальных предприятий, и молодые бизнесмены в возрасте до 25 лет включительно. Бизнес сможет вложить полученные средства в расширение деятельности в рамках уже существующего или нового проекта.
Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".