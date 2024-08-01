https://ria.ru/20240801/peskov-1963522984.html

Песков рассказал о работе администрации президента

Песков рассказал о работе администрации президента - РИА Новости, 01.08.2024

Песков рассказал о работе администрации президента

Работа администрации президента не сильно поменялась после майских перестановок, все друг друга давно знают и вместе "пуд соли съели", рассказал пресс-секретарь РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T19:08

2024-08-01T19:08

2024-08-01T19:08

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Работа администрации президента не сильно поменялась после майских перестановок, все друг друга давно знают и вместе "пуд соли съели", рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент РФ Владимир Путин в мае подписал указы о назначениях в руководстве администрации президента. Максим Орешкин, Дмитрий Козак, Магомедсалам Магомедов и Владимир Островенко назначены заместителями руководителя АП. Николай Патрушев, Алексей Дюмин, Владимир Мединский, Дмитрий Миронов, Андрей Фурсенко, Юрий Ушаков, Руслан Эдельгериев, Дмитрий Шальков, Лариса Брычева, Дмитрий Калимулин назначены помощниками президента РФ. Советниками президента Путин назначил Антона Кобякова, Елену Ямпольскую, Валерия Фадеева и Игоря Левитина. "Нет. Во-первых, все новые коллеги – старые знакомые, с которыми прошли очень много и сложных ситуаций, и творческих ситуаций, съели не один пуд соли, что называется. Поэтому все мы друг друга хорошо знаем", - сказал Песков в интервью "Комсомольской правде" в ответ на вопрос, поменялась ли работа администрации президента после майских перестановок. Также он отметил, что администрация – это сложный, огромный механизм, занимающийся архисложными делами фактически в круглосуточном режиме. "Там может быть один единственный оправданный стиль работы – это взвешенность, аккуратность, ответственность и высочайшая профессиональность. Этот стиль не меняется", - добавил Песков.

https://ria.ru/20240801/peskov-1963519859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, максим орешкин