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Песков рассказал о работе администрации президента - РИА Новости, 01.08.2024
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19:08 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/peskov-1963522984.html
Песков рассказал о работе администрации президента
Песков рассказал о работе администрации президента - РИА Новости, 01.08.2024
Песков рассказал о работе администрации президента
Работа администрации президента не сильно поменялась после майских перестановок, все друг друга давно знают и вместе "пуд соли съели", рассказал пресс-секретарь РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T19:08
2024-08-01T19:08
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Работа администрации президента не сильно поменялась после майских перестановок, все друг друга давно знают и вместе "пуд соли съели", рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент РФ Владимир Путин в мае подписал указы о назначениях в руководстве администрации президента. Максим Орешкин, Дмитрий Козак, Магомедсалам Магомедов и Владимир Островенко назначены заместителями руководителя АП. Николай Патрушев, Алексей Дюмин, Владимир Мединский, Дмитрий Миронов, Андрей Фурсенко, Юрий Ушаков, Руслан Эдельгериев, Дмитрий Шальков, Лариса Брычева, Дмитрий Калимулин назначены помощниками президента РФ. Советниками президента Путин назначил Антона Кобякова, Елену Ямпольскую, Валерия Фадеева и Игоря Левитина. "Нет. Во-первых, все новые коллеги – старые знакомые, с которыми прошли очень много и сложных ситуаций, и творческих ситуаций, съели не один пуд соли, что называется. Поэтому все мы друг друга хорошо знаем", - сказал Песков в интервью "Комсомольской правде" в ответ на вопрос, поменялась ли работа администрации президента после майских перестановок. Также он отметил, что администрация – это сложный, огромный механизм, занимающийся архисложными делами фактически в круглосуточном режиме. "Там может быть один единственный оправданный стиль работы – это взвешенность, аккуратность, ответственность и высочайшая профессиональность. Этот стиль не меняется", - добавил Песков.
https://ria.ru/20240801/peskov-1963519859.html
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, максим орешкин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Максим Орешкин
Песков рассказал о работе администрации президента

Песков рассказал о работе АП: все друг друга давно знают и вместе пуд соли съели

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Работа администрации президента не сильно поменялась после майских перестановок, все друг друга давно знают и вместе "пуд соли съели", рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин в мае подписал указы о назначениях в руководстве администрации президента. Максим Орешкин, Дмитрий Козак, Магомедсалам Магомедов и Владимир Островенко назначены заместителями руководителя АП. Николай Патрушев, Алексей Дюмин, Владимир Мединский, Дмитрий Миронов, Андрей Фурсенко, Юрий Ушаков, Руслан Эдельгериев, Дмитрий Шальков, Лариса Брычева, Дмитрий Калимулин назначены помощниками президента РФ. Советниками президента Путин назначил Антона Кобякова, Елену Ямпольскую, Валерия Фадеева и Игоря Левитина.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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"Нет. Во-первых, все новые коллеги – старые знакомые, с которыми прошли очень много и сложных ситуаций, и творческих ситуаций, съели не один пуд соли, что называется. Поэтому все мы друг друга хорошо знаем", - сказал Песков в интервью "Комсомольской правде" в ответ на вопрос, поменялась ли работа администрации президента после майских перестановок.
Также он отметил, что администрация – это сложный, огромный механизм, занимающийся архисложными делами фактически в круглосуточном режиме.
"Там может быть один единственный оправданный стиль работы – это взвешенность, аккуратность, ответственность и высочайшая профессиональность. Этот стиль не меняется", - добавил Песков.
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