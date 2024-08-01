https://ria.ru/20240801/peskov-1963519859.html
Песков ответил на вопрос, есть ли у него преемник
Песков ответил на вопрос, есть ли у него преемник - РИА Новости, 01.08.2024
Песков ответил на вопрос, есть ли у него преемник
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России большое количество талантливых людей, которые могут занять должность пресс-секретаря главы... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T18:54
2024-08-01T18:54
2024-08-01T18:54
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России большое количество талантливых людей, которые могут занять должность пресс-секретаря главы государства. "Огромное количество талантливых людей, которые моментально могут занять место Пескова и которые будут не хуже, а в чем-то даже лучше", - сказал Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда", отвечая на вопрос, есть ли у него преемник.
https://ria.ru/20240801/peskov-1963517616.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков
Политика, Россия, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос, есть ли у него преемник
Песков: в России много людей, которые могут стать пресс-секретарем президента