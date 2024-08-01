https://ria.ru/20240801/peskov-1963519859.html

Песков ответил на вопрос, есть ли у него преемник

Песков ответил на вопрос, есть ли у него преемник - РИА Новости, 01.08.2024

Песков ответил на вопрос, есть ли у него преемник

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России большое количество талантливых людей, которые могут занять должность пресс-секретаря главы... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T18:54

2024-08-01T18:54

2024-08-01T18:54

политика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России большое количество талантливых людей, которые могут занять должность пресс-секретаря главы государства. "Огромное количество талантливых людей, которые моментально могут занять место Пескова и которые будут не хуже, а в чем-то даже лучше", - сказал Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда", отвечая на вопрос, есть ли у него преемник.

https://ria.ru/20240801/peskov-1963517616.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, дмитрий песков