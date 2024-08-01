https://ria.ru/20240801/peskov-1963517616.html
Песков рассказал, как справиться с профессиональным выгоранием
Песков рассказал, как справиться с профессиональным выгоранием - РИА Новости, 01.08.2024
Песков рассказал, как справиться с профессиональным выгоранием
Чтобы справиться с профессиональным выгоранием, нужно постоянно самосовершенствоваться, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, об этом он... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T18:43
2024-08-01T18:43
2024-08-01T18:43
россия
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Чтобы справиться с профессиональным выгоранием, нужно постоянно самосовершенствоваться, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, об этом он рассказал в интервью радиостанции "Комсомольская правда"."Есть желание заниматься самосовершенствованием и повышением квалификации. Иногда лень берет верх, и сам себе говоришь: "Ну, времени же нет". Это неправильно. Это отговорка, я сам это понимаю. Я призываю все время всех своих коллег к тому, чтобы они не останавливались. Сейчас так все быстро развивается, тем более в мире информации: средства доставки, информационные угрозы, информационная среда и так далее. Это нужно все учить, всем этим нужно овладевать", - сказал он.Песков добавил, что не может поставить себе удовлетворительную оценку, но он постоянно учится, как и все вокруг. "Сейчас выучиться и работать в одном месте невозможно. Тогда будет и выгорание, и все остальное. Процесс обучения и самосовершенствования должен быть постоянным везде", - отметил он.
https://ria.ru/20240801/peskov-1963515223.html
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россия, дмитрий песков, общество
Россия, Дмитрий Песков, Общество
Песков рассказал, как справиться с профессиональным выгоранием
Песков: чтобы справиться с профессиональным выгоранием, нужно постоянно учиться
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости.
Чтобы справиться с профессиональным выгоранием, нужно постоянно самосовершенствоваться, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, об этом он рассказал в интервью
радиостанции "Комсомольская правда".
"Есть желание заниматься самосовершенствованием и повышением квалификации. Иногда лень берет верх, и сам себе говоришь: "Ну, времени же нет". Это неправильно. Это отговорка, я сам это понимаю. Я призываю все время всех своих коллег к тому, чтобы они не останавливались. Сейчас так все быстро развивается, тем более в мире информации: средства доставки, информационные угрозы, информационная среда и так далее. Это нужно все учить, всем этим нужно овладевать", - сказал он.
Песков добавил, что не может поставить себе удовлетворительную оценку, но он постоянно учится, как и все вокруг.
"Сейчас выучиться и работать в одном месте невозможно. Тогда будет и выгорание, и все остальное. Процесс обучения и самосовершенствования должен быть постоянным везде", - отметил он.