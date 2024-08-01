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Песков посоветовал врагам, уехавшим из России, не возвращаться - РИА Новости, 01.08.2024
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17:57 01.08.2024 (обновлено: 18:22 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/peskov-1963506042.html
Песков посоветовал врагам, уехавшим из России, не возвращаться
Песков посоветовал врагам, уехавшим из России, не возвращаться - РИА Новости, 01.08.2024
Песков посоветовал врагам, уехавшим из России, не возвращаться
Пусть все враги, которые уехали из России, остаются там, а не враги возвращаются в страну, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T17:57
2024-08-01T18:22
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пусть все враги, которые уехали из России, остаются там, а не враги возвращаются в страну, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я считаю, что враги все пусть останутся там. Все, кто не враги, пусть возвращаются. Это моя точка зрения" - сказал он в интервью радиостанции "Комсомольская правда", отвечая на вопрос, кого из уехавших из России стране не хватает, кого можно вернуть на перевоспитание.
https://ria.ru/20240726/peskov-1962107224.html
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россия, дмитрий песков
Россия, Дмитрий Песков
Песков посоветовал врагам, уехавшим из России, не возвращаться

Песков: пусть враги, уехавшие из России, остаются там, а не враги возвращаются

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пусть все враги, которые уехали из России, остаются там, а не враги возвращаются в страну, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Я считаю, что враги все пусть останутся там. Все, кто не враги, пусть возвращаются. Это моя точка зрения" - сказал он в интервью радиостанции "Комсомольская правда", отвечая на вопрос, кого из уехавших из России стране не хватает, кого можно вернуть на перевоспитание.
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