https://ria.ru/20240801/peskov-1963506042.html

Песков посоветовал врагам, уехавшим из России, не возвращаться

Песков посоветовал врагам, уехавшим из России, не возвращаться - РИА Новости, 01.08.2024

Песков посоветовал врагам, уехавшим из России, не возвращаться

Пусть все враги, которые уехали из России, остаются там, а не враги возвращаются в страну, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T17:57

2024-08-01T17:57

2024-08-01T18:22

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пусть все враги, которые уехали из России, остаются там, а не враги возвращаются в страну, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я считаю, что враги все пусть останутся там. Все, кто не враги, пусть возвращаются. Это моя точка зрения" - сказал он в интервью радиостанции "Комсомольская правда", отвечая на вопрос, кого из уехавших из России стране не хватает, кого можно вернуть на перевоспитание.

https://ria.ru/20240726/peskov-1962107224.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий песков