https://ria.ru/20240801/peskov-1963504861.html
Песков рассказал, что считает самой высокой похвалой своей работе
Песков рассказал, что считает самой высокой похвалой своей работе - РИА Новости, 01.08.2024
Песков рассказал, что считает самой высокой похвалой своей работе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о своей работе в администрации главы государства, в интервью "Комсомольской правде" отметил, что когда... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T17:55
2024-08-01T17:55
2024-08-01T18:01
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о своей работе в администрации главы государства, в интервью "Комсомольской правде" отметил, что когда нет критики от президента - это самая высокая похвала."Когда нет критики от президента, это самая высокая похвала", - сказал Песков.Также Песков добавил, что люди в пресс-службе президента работают "не жалея живота своего".
https://ria.ru/20240801/peskov-1963506966.html
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дмитрий песков, владимир путин, политика, россия
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика, Россия
Песков рассказал, что считает самой высокой похвалой своей работе
Песков назвал отсутствие критики от президента самой высокой похвалой работе