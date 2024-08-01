https://ria.ru/20240801/peskov-1963504861.html

Песков рассказал, что считает самой высокой похвалой своей работе

Песков рассказал, что считает самой высокой похвалой своей работе - РИА Новости, 01.08.2024

Песков рассказал, что считает самой высокой похвалой своей работе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о своей работе в администрации главы государства, в интервью "Комсомольской правде" отметил, что когда... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T17:55

2024-08-01T17:55

2024-08-01T18:01

дмитрий песков

владимир путин

политика

россия

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о своей работе в администрации главы государства, в интервью "Комсомольской правде" отметил, что когда нет критики от президента - это самая высокая похвала."Когда нет критики от президента, это самая высокая похвала", - сказал Песков.Также Песков добавил, что люди в пресс-службе президента работают "не жалея живота своего".

https://ria.ru/20240801/peskov-1963506966.html

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дмитрий песков, владимир путин, политика, россия