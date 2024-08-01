https://ria.ru/20240801/peskov-1963504371.html

В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Турцию

В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Турцию - РИА Новости, 01.08.2024

В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Турцию

Визит президента России Владимира Путина в Турцию готовится уже давно, осталось только по дипломатическим каналам согласовать даты рабочей поездки, вопросов на... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T17:53

2024-08-01T17:53

2024-08-01T18:12

турция

владимир путин

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Турцию готовится уже давно, осталось только по дипломатическим каналам согласовать даты рабочей поездки, вопросов на повестке много, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда"."Да, уже достаточно давно готовится эта поездка. У нас действительно много вопросов на повестке дня. Осталось, собственно, по дипломатическим каналам согласовать даты", - сказал он.

https://ria.ru/20240801/pokushenie-1963502122.html

турция

россия

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турция, владимир путин, россия, дмитрий песков