https://ria.ru/20240801/peskov-1963504371.html
В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Турцию
В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Турцию - РИА Новости, 01.08.2024
В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Турцию
Визит президента России Владимира Путина в Турцию готовится уже давно, осталось только по дипломатическим каналам согласовать даты рабочей поездки, вопросов на... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T17:53
2024-08-01T17:53
2024-08-01T18:12
турция
владимир путин
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Турцию готовится уже давно, осталось только по дипломатическим каналам согласовать даты рабочей поездки, вопросов на повестке много, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда"."Да, уже достаточно давно готовится эта поездка. У нас действительно много вопросов на повестке дня. Осталось, собственно, по дипломатическим каналам согласовать даты", - сказал он.
https://ria.ru/20240801/pokushenie-1963502122.html
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турция, владимир путин, россия, дмитрий песков
Турция, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Турцию
Песков: для визита Путина в Турцию осталось согласовать даты