Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Турцию - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:53 01.08.2024 (обновлено: 18:12 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/peskov-1963504371.html
В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Турцию
В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Турцию - РИА Новости, 01.08.2024
В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Турцию
Визит президента России Владимира Путина в Турцию готовится уже давно, осталось только по дипломатическим каналам согласовать даты рабочей поездки, вопросов на... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T17:53
2024-08-01T18:12
турция
владимир путин
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894900705_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_190f1c37bff796ee7a189c5712616188.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Турцию готовится уже давно, осталось только по дипломатическим каналам согласовать даты рабочей поездки, вопросов на повестке много, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда"."Да, уже достаточно давно готовится эта поездка. У нас действительно много вопросов на повестке дня. Осталось, собственно, по дипломатическим каналам согласовать даты", - сказал он.
https://ria.ru/20240801/pokushenie-1963502122.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894900705_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_44d7544431588d97dd2e1208bacbc217.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, владимир путин, россия, дмитрий песков
Турция, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Турцию

Песков: для визита Путина в Турцию осталось согласовать даты

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид из парка "Зарядье" на Спасскую башню Московского кремля
Вид из парка Зарядье на Спасскую башню Московского кремля - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид из парка "Зарядье" на Спасскую башню Московского кремля . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Турцию готовится уже давно, осталось только по дипломатическим каналам согласовать даты рабочей поездки, вопросов на повестке много, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
"Да, уже достаточно давно готовится эта поездка. У нас действительно много вопросов на повестке дня. Осталось, собственно, по дипломатическим каналам согласовать даты", - сказал он.
Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Песков рассказал о реакции Путина на покушение на Трампа
Вчера, 17:46
 
ТурцияВладимир ПутинРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала