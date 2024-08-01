https://ria.ru/20240801/peskov-1963502410.html
Песков прокомментировал повестку конференций по Украине
Песков прокомментировал повестку конференций по Украине - РИА Новости, 01.08.2024
Песков прокомментировал повестку конференций по Украине
Повестка дня, которая устраивала бы Москву, пока не была озвучена в контексте подготовки конференций по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T17:47
2024-08-01T17:47
2024-08-01T17:47
политика
россия
москва
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Повестка дня, которая устраивала бы Москву, пока не была озвучена в контексте подготовки конференций по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сейчас - да, звучат голоса, что на следующее мероприятие, возможно, мы пригласим Россию и так далее. Понимаете, в мероприятии не участвуют в интересах некоего протокола и ради самого участия. В мероприятии участвуют для обсуждения конкретной повестки дня. А вот как раз пока повестки дня, которая устраивала бы нас, нигде озвучена не была, и по крайней мере эта повестка дня не была озвучена в контексте подготовки каких-то конференций подобного рода", - сказал Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
https://ria.ru/20240625/peskov-1955326134.html
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политика, россия, москва, украина, дмитрий песков
Политика, Россия, Москва, Украина, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал повестку конференций по Украине
Песков: повестка, устраивающая РФ, при подготовке саммита по Украине не озвучена
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Повестка дня, которая устраивала бы Москву, пока не была озвучена в контексте подготовки конференций по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас - да, звучат голоса, что на следующее мероприятие, возможно, мы пригласим Россию и так далее. Понимаете, в мероприятии не участвуют в интересах некоего протокола и ради самого участия. В мероприятии участвуют для обсуждения конкретной повестки дня. А вот как раз пока повестки дня, которая устраивала бы нас, нигде озвучена не была, и по крайней мере эта повестка дня не была озвучена в контексте подготовки каких-то конференций подобного рода", - сказал Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда".