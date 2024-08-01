https://ria.ru/20240801/peskov-1963496996.html
Песков рассказал, что Путин часто звонит командирам и рядовым на фронт
Песков рассказал, что Путин часто звонит командирам и рядовым на фронт - РИА Новости, 01.08.2024
Песков рассказал, что Путин часто звонит командирам и рядовым на фронт
Президент России Владимир Путин часто звонит командирам и рядовым на фронт, делается это не для камер, а ради понимания, какие есть проблемы у военных на... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T17:34
2024-08-01T17:34
2024-08-01T17:42
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945797421_0:3:3081:1736_1920x0_80_0_0_17ec6ae5190bde482fe820763960f97c.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин часто звонит командирам и рядовым на фронт, делается это не для камер, а ради понимания, какие есть проблемы у военных на местах, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это постоянная практика (звонки солдатам - ред.), это постоянная практика, и президент действительно очень часто звонит и низшим командирам, и средним командирам, и с рядовыми общается, и с сержантами", - сказал Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда".Он добавил, что Путин делает это не для камер.По словам Пескова, такие звонки имеют сугубо прикладное значение – так президент может получить конкретную информацию о том, что происходит у военных на местах и какие проблемы нужно решить.
https://ria.ru/20240801/peskov-1963497551.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945797421_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_10294aff885cca8a8cdb410d9070693d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия
Песков рассказал, что Путин часто звонит командирам и рядовым на фронт
Песков: Путин часто звонит командирам и рядовым, делает это не для камер