Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал, что Путин часто звонит командирам и рядовым на фронт - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:34 01.08.2024 (обновлено: 17:42 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/peskov-1963496996.html
Песков рассказал, что Путин часто звонит командирам и рядовым на фронт
Песков рассказал, что Путин часто звонит командирам и рядовым на фронт - РИА Новости, 01.08.2024
Песков рассказал, что Путин часто звонит командирам и рядовым на фронт
Президент России Владимир Путин часто звонит командирам и рядовым на фронт, делается это не для камер, а ради понимания, какие есть проблемы у военных на... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T17:34
2024-08-01T17:42
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945797421_0:3:3081:1736_1920x0_80_0_0_17ec6ae5190bde482fe820763960f97c.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин часто звонит командирам и рядовым на фронт, делается это не для камер, а ради понимания, какие есть проблемы у военных на местах, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это постоянная практика (звонки солдатам - ред.), это постоянная практика, и президент действительно очень часто звонит и низшим командирам, и средним командирам, и с рядовыми общается, и с сержантами", - сказал Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда".Он добавил, что Путин делает это не для камер.По словам Пескова, такие звонки имеют сугубо прикладное значение – так президент может получить конкретную информацию о том, что происходит у военных на местах и какие проблемы нужно решить.
https://ria.ru/20240801/peskov-1963497551.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945797421_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_10294aff885cca8a8cdb410d9070693d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия
Песков рассказал, что Путин часто звонит командирам и рядовым на фронт

Песков: Путин часто звонит командирам и рядовым, делает это не для камер

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин часто звонит командирам и рядовым на фронт, делается это не для камер, а ради понимания, какие есть проблемы у военных на местах, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Это постоянная практика (звонки солдатам - ред.), это постоянная практика, и президент действительно очень часто звонит и низшим командирам, и средним командирам, и с рядовыми общается, и с сержантами", - сказал Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
Он добавил, что Путин делает это не для камер.
По словам Пескова, такие звонки имеют сугубо прикладное значение – так президент может получить конкретную информацию о том, что происходит у военных на местах и какие проблемы нужно решить.
Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Путин ведет многочасовую работу с военными не на камеру, заявили в Кремле
Вчера, 17:38
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала