https://ria.ru/20240801/peskov-1963496996.html

Песков рассказал, что Путин часто звонит командирам и рядовым на фронт

Песков рассказал, что Путин часто звонит командирам и рядовым на фронт - РИА Новости, 01.08.2024

Песков рассказал, что Путин часто звонит командирам и рядовым на фронт

Президент России Владимир Путин часто звонит командирам и рядовым на фронт, делается это не для камер, а ради понимания, какие есть проблемы у военных на... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T17:34

2024-08-01T17:34

2024-08-01T17:42

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

владимир путин

россия

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин часто звонит командирам и рядовым на фронт, делается это не для камер, а ради понимания, какие есть проблемы у военных на местах, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это постоянная практика (звонки солдатам - ред.), это постоянная практика, и президент действительно очень часто звонит и низшим командирам, и средним командирам, и с рядовыми общается, и с сержантами", - сказал Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда".Он добавил, что Путин делает это не для камер.По словам Пескова, такие звонки имеют сугубо прикладное значение – так президент может получить конкретную информацию о том, что происходит у военных на местах и какие проблемы нужно решить.

https://ria.ru/20240801/peskov-1963497551.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дмитрий песков, владимир путин, россия