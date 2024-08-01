https://ria.ru/20240801/peskov-1963496474.html
Песков рассказал о своей внучке
Песков рассказал о своей внучке - РИА Новости, 01.08.2024
Песков рассказал о своей внучке
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в интервью радиостанции "Комсомольская правда", что уже стал дедушкой, у него есть внучка Алиса, которая... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T17:33
2024-08-01T17:33
2024-08-01T17:48
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в интервью радиостанции "Комсомольская правда", что уже стал дедушкой, у него есть внучка Алиса, которая учится в школе."Я стал дедушкой, внучка уже достаточно взрослая, но жду новых. Внучку зовут Алиса, я не буду говорить, сколько ей лет, она уже достаточно взрослая. В школе учится", - поделился Песков.Он также отметил, что ему редко удается поговорить с внучкой, но общаться с ней о ее мировоззрении ему очень интересно.
https://ria.ru/20240801/pokushenie-1963502122.html
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дмитрий песков, россия
Песков рассказал о своей внучке
Песков рассказал, что уже стал дедушкой, у него есть внучка Алиса