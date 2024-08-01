"Военная" пенсия: какую выгоду можно получить от банка?

Для того, чтобы получать военную пенсию, необходимо выполнить одно из двух условий:

· при увольнении профильный стаж должен составлять 20 лет и более

· военному пенсионеру должно быть не менее 45 лет, а его общий трудовой стаж должен составлять не менее 25 лет, из которых как минимум 12,5 лет должна занимать военная служба.

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При выслуге в 20 лет пенсия составляет 50% от соответствующих сумм денежного довольствия, за каждый год стажа свыше 20 лет прибавляется 3%, но не более 85% этих сумм. То есть верхний предел стажа, за который дают надбавки, составляет чуть меньше 32 лет службы.

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Если пенсионер имеет общий трудовой стаж 25 календарных лет и более, из которых не менее 12,5 лет составила военная служба, он получает 50% соответствующих сумм денежного довольствия за общий стаж 25 лет, и еще по 1% за каждый год стажа свыше 25 лет. То есть, если военный отработал 30 лет, то его пенсия составит 55% соответствующих сумм денежного довольствия, если 40 лет – 65%.

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