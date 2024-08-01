"Военная" пенсия: какую выгоду можно получить от банка?
Ежемесячное содержание от государства имеют право получать сотрудники военных или силовых ведомств, вышедшие на заслуженный отдых. Кратко такое содержание обычно называют "военной пенсией". Пенсия распространяется на военнослужащих, проходивших службу по контракту, а также сотрудников силовых структур в соответствии с Законом РФ от 12.02.1993 года №4468-1.
Для того, чтобы получать военную пенсию, необходимо выполнить одно из двух условий:
· при увольнении профильный стаж должен составлять 20 лет и более
· военному пенсионеру должно быть не менее 45 лет, а его общий трудовой стаж должен составлять не менее 25 лет, из которых как минимум 12,5 лет должна занимать военная служба.
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При выслуге в 20 лет пенсия составляет 50% от соответствующих сумм денежного довольствия, за каждый год стажа свыше 20 лет прибавляется 3%, но не более 85% этих сумм. То есть верхний предел стажа, за который дают надбавки, составляет чуть меньше 32 лет службы.
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Если пенсионер имеет общий трудовой стаж 25 календарных лет и более, из которых не менее 12,5 лет составила военная служба, он получает 50% соответствующих сумм денежного довольствия за общий стаж 25 лет, и еще по 1% за каждый год стажа свыше 25 лет. То есть, если военный отработал 30 лет, то его пенсия составит 55% соответствующих сумм денежного довольствия, если 40 лет – 65%.
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Пенсия за выслугу лет для военнослужащих, получивших инвалидность, выше обычной. Прибавка рассчитывается в процентах к социальной пенсии и зависит от группы инвалидности. Ее назначают вне зависимости от выслуги лет и стажа.
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Кроме того, военные пенсионеры и силовики по достижении пенсионного возраста и при наличии гражданского трудового стажа имеют право на получение второй пенсии по линии Социального фонда России.
Перечень банков, которые имеют право осуществлять выплаты военных пенсий, определен Распоряжением правительства РФ от 20 июня 2018 года №1234-р.
При выборе банка для получения пенсии стоит обратить внимание на условия, которые банки предлагают военным пенсионерам. Например, сейчас в банке ВТБ действует специальное предложение: при переводе пенсии военного или силового ведомства на карту банка пенсионер получит разовую выплату в размере 3000 рублей.*
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Для получения денежного бонуса:
· оформите заявление на перевод пенсии в пенсионном отделе вашего ведомства, указав в нем реквизиты ВТБ. Если вы еще не клиент банка, то заказать карту можно на сайте или в любом офисе ВТБ.
· обязательно сообщите промокод "3000" сотруднику банка в любом офисе ВТБ или по телефону 1000 (с мобильного телефона),
· получите первое зачисление пенсии до 31 марта 2025 года.
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3000 рублей начислят на ваш счет не позднее 30 рабочих дней с даты первого зачисления военной пенсии на счет ВТБ.
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Кроме этого, у ВТБ есть другие специальные условия для пенсионеров, которые доступны не только военным пенсионерам, но и тем, кто получает пенсию от Социального фонда России, включая ветеранов боевых действий.
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· Можно получить повышенную ставку по накопительному ВТБ-Счету. При открытии ВТБ-Счета можно выбрать опцию с начислением процентов на ежедневный остаток или на минимальный остаток. От этого будет зависть размер приветственной ставки, которую можно получить, если ранее не было накопительных счетов в ВТБ или баланс по всем накопительным счетам и/или вкладам за последние 180 дней, включая дату открытия Счета, составлял менее 1000 рублей, а также размер специальных надбавок к базовой ставке. К примеру, при открытии накопительного ВТБ-Счета с начислением процентов на минимальный остаток вы сможете получать 20% годовых первые 2 месяца (если доступна приветственная ставка), а начиная с 3 месяца – до 16% годовых с учетом надбавок: +3 годовых при получении пенсии в ВТБ, еще +4% годовых при совершении покупок по картам ВТБ от 10 тысяч рублей в месяц, а при покупках от 50 тысяч рублей в месяц +6% годовых.
· Кроме этого, банк ежемесячно начисляет 7% годовых на остаток (до 100 тысяч рублей) по счету карты всем, кто получает пенсию в банке. Проценты начисляются автоматически.
· Кешбэк до 25% можно получать рублями за покупки по карте в выбранных категориях. Пенсионерам всегда доступна к выбору категория "Аптеки".
· Клиентам с пенсией в ВТБ можно без комиссии снимать наличные в банкоматах любых банков страны, а еще оплачивать услуги ЖКХ.
ВТБ уделяет особое внимание безопасности и предлагает своим клиентам программу страхования от мошенников. Для тех, кто получает пенсию в ВТБ, программа предоставляется за счет банка, защищает от несанкционированных действий со счетом или картой. Если страховой случай у пенсионера все же наступил, банк возместит до 100 тысяч рублей (включительно).
Военную пенсию можно перевести в другой банк, который в праве осуществлять выплату такой пенсии. Процесс перевода пенсии не такой сложный, как кажется на первый взгляд.
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К примеру, перевести пенсию в ВТБ можно в два шага:
Шаг 1. Стать клиентом банка – для этого понадобится оформить карту ВТБ "Мир" на сайте или в любом офисе ВТБ. Если такая карта уже имеется, то можно переходить к шагу два.
Шаг 2. Подать заявление о зачислении военной пенсии на карту ВТБ "Мир".
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Заявление можно оформить в пенсионном отделе соответствующего ведомства, указав в нем реквизиты счета ВТБ. Реквизиты счета можно посмотреть в личном кабинете в мобильном или интернет банке ВТБ Онлайн, а также узнать у сотрудника банка в любом офисе ВТБ.
Нет. Если банк внесен в список финансовых учреждений, осуществляющих выплаты военных пенсий, оснований для отказа нет.