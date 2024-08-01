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Накопительная пенсия участников программы софинансирования вырастет на 7% - РИА Новости, 01.08.2024
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00:10 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/pensija-1963320548.html
Накопительная пенсия участников программы софинансирования вырастет на 7%
Накопительная пенсия участников программы софинансирования вырастет на 7% - РИА Новости, 01.08.2024
Накопительная пенсия участников программы софинансирования вырастет на 7%
Накопительная пенсия и срочная пенсионная выплата 118,8 тысячи участников программы софинансирования пенсии в России вырастет на 7% с 1 августа - перерасчет... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T00:10
2024-08-01T00:10
общество
россия
пенсии
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Накопительная пенсия и срочная пенсионная выплата 118,8 тысячи участников программы софинансирования пенсии в России вырастет на 7% с 1 августа - перерасчет возможен благодаря инвестированию средств в прошлом году, свидетельствует сайт Социального фонда РФ. "Социальный фонд проведет с 1 августа беззаявительный перерасчет накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты, которую получают участники программы софинансирования пенсии. Этот перерасчет связан с результатами инвестирования средств управляющими компаниями в предыдущем году. В соответствии с ними, накопительные пенсии порядка 118,8 тысячи россиян с августа будут увеличены на 7%", - говорится в сообщении. По данным фонда, ежемесячная прибавка к пенсии 41,8 тысячи участников программы софинансирования пенсионных накоплений будет повышена на 6,92%. "Средний размер накопительной пенсии сегодня составляет 1,2 тысячи рублей в месяц. Средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования - 2,4 тысяч рублей в месяц", - уточнили в сообщении.
https://ria.ru/20240709/pensionery-1958397688.html
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общество, россия, пенсии
Общество, Россия, Пенсии
Накопительная пенсия участников программы софинансирования вырастет на 7%

Социальный фонд: накопительная пенсия почти 120 тысяч россиян вырастет на 7%

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка и пенсионное удостоверение
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Трудовая книжка и пенсионное удостоверение
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Накопительная пенсия и срочная пенсионная выплата 118,8 тысячи участников программы софинансирования пенсии в России вырастет на 7% с 1 августа - перерасчет возможен благодаря инвестированию средств в прошлом году, свидетельствует сайт Социального фонда РФ.
«
"Социальный фонд проведет с 1 августа беззаявительный перерасчет накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты, которую получают участники программы софинансирования пенсии. Этот перерасчет связан с результатами инвестирования средств управляющими компаниями в предыдущем году. В соответствии с ними, накопительные пенсии порядка 118,8 тысячи россиян с августа будут увеличены на 7%", - говорится в сообщении.
По данным фонда, ежемесячная прибавка к пенсии 41,8 тысячи участников программы софинансирования пенсионных накоплений будет повышена на 6,92%.
"Средний размер накопительной пенсии сегодня составляет 1,2 тысячи рублей в месяц. Средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования - 2,4 тысяч рублей в месяц", - уточнили в сообщении.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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