https://ria.ru/20240801/pensija-1963320548.html

Накопительная пенсия участников программы софинансирования вырастет на 7%

Накопительная пенсия участников программы софинансирования вырастет на 7% - РИА Новости, 01.08.2024

Накопительная пенсия участников программы софинансирования вырастет на 7%

Накопительная пенсия и срочная пенсионная выплата 118,8 тысячи участников программы софинансирования пенсии в России вырастет на 7% с 1 августа - перерасчет... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T00:10

2024-08-01T00:10

2024-08-01T00:10

общество

россия

пенсии

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Накопительная пенсия и срочная пенсионная выплата 118,8 тысячи участников программы софинансирования пенсии в России вырастет на 7% с 1 августа - перерасчет возможен благодаря инвестированию средств в прошлом году, свидетельствует сайт Социального фонда РФ. "Социальный фонд проведет с 1 августа беззаявительный перерасчет накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты, которую получают участники программы софинансирования пенсии. Этот перерасчет связан с результатами инвестирования средств управляющими компаниями в предыдущем году. В соответствии с ними, накопительные пенсии порядка 118,8 тысячи россиян с августа будут увеличены на 7%", - говорится в сообщении. По данным фонда, ежемесячная прибавка к пенсии 41,8 тысячи участников программы софинансирования пенсионных накоплений будет повышена на 6,92%. "Средний размер накопительной пенсии сегодня составляет 1,2 тысячи рублей в месяц. Средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования - 2,4 тысяч рублей в месяц", - уточнили в сообщении.

https://ria.ru/20240709/pensionery-1958397688.html

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общество, россия, пенсии