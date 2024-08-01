Рейтинг@Mail.ru
Счетная палата проверит расходы властей на закупки в IT-сфере - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:24 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/palata-1963342273.html
Счетная палата проверит расходы властей на закупки в IT-сфере
Счетная палата проверит расходы властей на закупки в IT-сфере - РИА Новости, 01.08.2024
Счетная палата проверит расходы властей на закупки в IT-сфере
Счетная палата РФ в следующем году в рамках проверки исполнения бюджета за 2024 год планирует уделить особое внимание расходам органов власти на закупки в... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T06:24
2024-08-01T06:24
экономика
россия
уфа
светлана орлова
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946195866_0:207:3118:1961_1920x0_80_0_0_66f1719e6791a8572cc1c82e386e72d9.jpg
УФА, 1 авг - РИА Новости. Счетная палата РФ в следующем году в рамках проверки исполнения бюджета за 2024 год планирует уделить особое внимание расходам органов власти на закупки в IT-сфере, на поддержку этого сектора экономики государство выделяет много субсидий и льгот, ведь это одно из ключевых направлений развития импортозамещения, рассказала РИА Новости аудитор Светлана Орлова. "Контроль расходов в сфере IT - одно из приоритетных направлений аудита Счетной палаты. В этом году планируем уделить этим вопросам особое внимание в ходе проверок проектировок бюджета на 2025-2027 годы, а в следующем году - проверить расходы ФОИВ (федеральных органов исполнительной власти - ред.) на закупки в сфере IT в рамках проведения проверок исполнения бюджета 2024 года", - сказала Орлова в кулуарах IV Саммита высших органов аудита стран БРИКС. Аудитор пояснила, что в рамках проверок ведомство планирует акцентировать внимание на анализе стоимости услуг по цифровизации государственного управления. "Важно проанализировать цепочки движения российского программного обеспечения от владельца соответствующего ПО до конечного государственного заказчика", - отметила она. Сфера IT - одно из ключевых направлений для противодействия санкциям и развития импортозамещения, подчеркнула Орлова. "Государство выделяет большие средства на поддержку этого сектора, начиная с субсидий и заканчивая льготами и преференциями для бизнеса, стимулирует замещение иностранного ПО в госсекторе, что требует особого внимания со стороны Счетной палаты", - указала она. Четвертый Саммит высших органов аудита стран БРИКС состоялся 30-31 июля в Уфе.
https://ria.ru/20240318/narusheniya-1933994299.html
https://ria.ru/20240529/nalog-1949115770.html
россия
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946195866_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_4ee91eaceb3692008ab655b19dee84fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, уфа, светлана орлова, брикс
Экономика, Россия, Уфа, Светлана Орлова, БРИКС
Счетная палата проверит расходы властей на закупки в IT-сфере

Счетная палата проверит расходы органов власти на закупки в IT-сфере

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкАудитор Счетной палаты Российской Федерации Светлана Орлова
Аудитор Счетной палаты Российской Федерации Светлана Орлова - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Аудитор Счетной палаты Российской Федерации Светлана Орлова. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 1 авг - РИА Новости. Счетная палата РФ в следующем году в рамках проверки исполнения бюджета за 2024 год планирует уделить особое внимание расходам органов власти на закупки в IT-сфере, на поддержку этого сектора экономики государство выделяет много субсидий и льгот, ведь это одно из ключевых направлений развития импортозамещения, рассказала РИА Новости аудитор Светлана Орлова.
«
"Контроль расходов в сфере IT - одно из приоритетных направлений аудита Счетной палаты. В этом году планируем уделить этим вопросам особое внимание в ходе проверок проектировок бюджета на 2025-2027 годы, а в следующем году - проверить расходы ФОИВ (федеральных органов исполнительной власти - ред.) на закупки в сфере IT в рамках проведения проверок исполнения бюджета 2024 года", - сказала Орлова в кулуарах IV Саммита высших органов аудита стран БРИКС.
Здание Счетной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Счетная палата выявила нарушений на 2,11 триллиона рублей
18 марта, 13:40
Аудитор пояснила, что в рамках проверок ведомство планирует акцентировать внимание на анализе стоимости услуг по цифровизации государственного управления.
"Важно проанализировать цепочки движения российского программного обеспечения от владельца соответствующего ПО до конечного государственного заказчика", - отметила она.
Сфера IT - одно из ключевых направлений для противодействия санкциям и развития импортозамещения, подчеркнула Орлова. "Государство выделяет большие средства на поддержку этого сектора, начиная с субсидий и заканчивая льготами и преференциями для бизнеса, стимулирует замещение иностранного ПО в госсекторе, что требует особого внимания со стороны Счетной палаты", - указала она.
Четвертый Саммит высших органов аудита стран БРИКС состоялся 30-31 июля в Уфе.
Программист - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Компании IT-сектора будут платить налог на прибыль по ставке пять процентов
29 мая, 13:51
 
ЭкономикаРоссияУфаСветлана ОрловаБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала