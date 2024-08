https://ria.ru/20240801/palata-1963342273.html

Счетная палата проверит расходы властей на закупки в IT-сфере

Счетная палата проверит расходы властей на закупки в IT-сфере - РИА Новости, 01.08.2024

Счетная палата проверит расходы властей на закупки в IT-сфере

Счетная палата РФ в следующем году в рамках проверки исполнения бюджета за 2024 год планирует уделить особое внимание расходам органов власти на закупки в... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T06:24

2024-08-01T06:24

2024-08-01T06:24

экономика

россия

уфа

светлана орлова

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946195866_0:207:3118:1961_1920x0_80_0_0_66f1719e6791a8572cc1c82e386e72d9.jpg

УФА, 1 авг - РИА Новости. Счетная палата РФ в следующем году в рамках проверки исполнения бюджета за 2024 год планирует уделить особое внимание расходам органов власти на закупки в IT-сфере, на поддержку этого сектора экономики государство выделяет много субсидий и льгот, ведь это одно из ключевых направлений развития импортозамещения, рассказала РИА Новости аудитор Светлана Орлова. "Контроль расходов в сфере IT - одно из приоритетных направлений аудита Счетной палаты. В этом году планируем уделить этим вопросам особое внимание в ходе проверок проектировок бюджета на 2025-2027 годы, а в следующем году - проверить расходы ФОИВ (федеральных органов исполнительной власти - ред.) на закупки в сфере IT в рамках проведения проверок исполнения бюджета 2024 года", - сказала Орлова в кулуарах IV Саммита высших органов аудита стран БРИКС. Аудитор пояснила, что в рамках проверок ведомство планирует акцентировать внимание на анализе стоимости услуг по цифровизации государственного управления. "Важно проанализировать цепочки движения российского программного обеспечения от владельца соответствующего ПО до конечного государственного заказчика", - отметила она. Сфера IT - одно из ключевых направлений для противодействия санкциям и развития импортозамещения, подчеркнула Орлова. "Государство выделяет большие средства на поддержку этого сектора, начиная с субсидий и заканчивая льготами и преференциями для бизнеса, стимулирует замещение иностранного ПО в госсекторе, что требует особого внимания со стороны Счетной палаты", - указала она. Четвертый Саммит высших органов аудита стран БРИКС состоялся 30-31 июля в Уфе.

https://ria.ru/20240318/narusheniya-1933994299.html

https://ria.ru/20240529/nalog-1949115770.html

россия

уфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, уфа, светлана орлова, брикс