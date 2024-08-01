https://ria.ru/20240801/ofis-1963404525.html

Офис "Военторга" в Москве работает на фоне сообщений об обысках

Офис "Военторга" в Москве работает на фоне сообщений об обысках - РИА Новости, 01.08.2024

Офис "Военторга" в Москве работает на фоне сообщений об обысках

Офис "Военторга" в столичном Замоскворечье в четверг работает на фоне сообщений об обысках в компании, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T12:42

2024-08-01T12:42

2024-08-01T12:42

происшествия

военторг

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

дело экс-замминистра обороны булгакова

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Офис "Военторга" в столичном Замоскворечье в четверг работает на фоне сообщений об обысках в компании, передает корреспондент РИА Новости. У здания на Садовнической улице, 55/26, которое указано как адрес офиса "Военторга", обстановка спокойная. В какой-то момент через окно в офис передали упаковки копировальной бумаги. Ранее Росгвардия сообщила, что с задержанными фигурантами дела "Военторга" проводятся следственные действия. По версии следствия, руководитель и сотрудники АО "Военторг" совместно с иными соучастниками с 2019 по 2022 годы продали Минобороны по госконтрактам "Армейских несессеров" (гигиенических наборов, включающих в себя зубную щетку, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и т.д.) на 625 миллионов рублей, завысив цену товаров более чем на 400 миллионов, сообщало МВД. Задержаны руководитель "Военторга" и 41-летний уроженец Северной Осетии - бенефициар ряда подконтрольных организаций, участвовавших в преступной схеме. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

https://ria.ru/20240801/voentorg-1963356290.html

https://ria.ru/20240801/sud-1963334089.html

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происшествия, военторг, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), дело экс-замминистра обороны булгакова