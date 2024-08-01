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Число пострадавших при обрушении подъездов в Нижнем Тагиле достигло восьми - РИА Новости, 01.08.2024
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12:33 01.08.2024 (обновлено: 12:43 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/obrushenie-1963403824.html
Число пострадавших при обрушении подъездов в Нижнем Тагиле достигло восьми
Число пострадавших при обрушении подъездов в Нижнем Тагиле достигло восьми - РИА Новости, 01.08.2024
Число пострадавших при обрушении подъездов в Нижнем Тагиле достигло восьми
При обрушении дома в Нижнем Тагиле пострадали восемь человек, из них четверо детей, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T12:33
2024-08-01T12:43
происшествия
нижний тагил
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. При обрушении дома в Нижнем Тагиле пострадали восемь человек, из них четверо детей, сообщает пресс-служба МЧС России.Два подъезда 5-этажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания."По уточненным данным, пострадало восемь человек, из них четверо детей", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что на месте происшествия продолжается разбор завала и поиски пострадавших продолжаются, в спасательной операции участвуют более 170 человек и 45 единиц специальной техники.
https://ria.ru/20240801/prichina-1963402960.html
нижний тагил
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4.7
96
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7 495 645-6601
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60
353
60
Поиск пострадавших при взрыве в доме в Нижнем Тагиле
Местоположение трех пострадавших при взрыве в доме в Нижнем Тагиле установлено, идет разбор завалов, сообщило МЧС
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происшествия, нижний тагил, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Нижний Тагил, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
Число пострадавших при обрушении подъездов в Нижнем Тагиле достигло восьми

При ЧП в Нижнем Тагиле пострадали восемь человек, из них четверо детей

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкВзрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. При обрушении дома в Нижнем Тагиле пострадали восемь человек, из них четверо детей, сообщает пресс-служба МЧС России.
Два подъезда 5-этажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания.
"По уточненным данным, пострадало восемь человек, из них четверо детей", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что на месте происшествия продолжается разбор завала и поиски пострадавших продолжаются, в спасательной операции участвуют более 170 человек и 45 единиц специальной техники.
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Дом в Нижнем Тагиле, где обрушились подъезды, не был аварийным
12:30
 
ПроисшествияНижний ТагилМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
 
 
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