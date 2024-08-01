https://ria.ru/20240801/obrushenie-1963403824.html

Число пострадавших при обрушении подъездов в Нижнем Тагиле достигло восьми

Число пострадавших при обрушении подъездов в Нижнем Тагиле достигло восьми - РИА Новости, 01.08.2024

Число пострадавших при обрушении подъездов в Нижнем Тагиле достигло восьми

При обрушении дома в Нижнем Тагиле пострадали восемь человек, из них четверо детей, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T12:33

2024-08-01T12:33

2024-08-01T12:43

происшествия

нижний тагил

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. При обрушении дома в Нижнем Тагиле пострадали восемь человек, из них четверо детей, сообщает пресс-служба МЧС России.Два подъезда 5-этажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания."По уточненным данным, пострадало восемь человек, из них четверо детей", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что на месте происшествия продолжается разбор завала и поиски пострадавших продолжаются, в спасательной операции участвуют более 170 человек и 45 единиц специальной техники.

https://ria.ru/20240801/prichina-1963402960.html

нижний тагил

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Поиск пострадавших при взрыве в доме в Нижнем Тагиле Местоположение трех пострадавших при взрыве в доме в Нижнем Тагиле установлено, идет разбор завалов, сообщило МЧС 2024-08-01T12:33 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, нижний тагил, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижнем тагиле