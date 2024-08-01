https://ria.ru/20240801/obrushenie-1963379403.html

В доме в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда, уточнило МЧС

В доме в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда, уточнило МЧС - РИА Новости, 01.08.2024

В доме в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда, уточнило МЧС

По уточнённой информации, в жилом доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение первого и второго подъездов, спасатели приступили к разбору завалов, сообщили РИА... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T11:14

2024-08-01T11:14

2024-08-01T11:33

происшествия

нижний тагил

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. По уточнённой информации, в жилом доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение первого и второго подъездов, спасатели приступили к разбору завалов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. По данным МЧС, в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение из-за взрыва газовоздушной смеси. "По уточненной информации, произошло обрушение первого и второго подъезда. Пожарно-спасательные подразделения приступили к разбору завалов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240724/kemerovo-1961629318.html

нижний тагил

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, нижний тагил, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)