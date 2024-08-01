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В доме в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда, уточнило МЧС - РИА Новости, 01.08.2024
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11:14 01.08.2024 (обновлено: 11:33 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/obrushenie-1963379403.html
В доме в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда, уточнило МЧС
В доме в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда, уточнило МЧС - РИА Новости, 01.08.2024
В доме в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда, уточнило МЧС
По уточнённой информации, в жилом доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение первого и второго подъездов, спасатели приступили к разбору завалов, сообщили РИА... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T11:14
2024-08-01T11:33
происшествия
нижний тагил
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. По уточнённой информации, в жилом доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение первого и второго подъездов, спасатели приступили к разбору завалов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. По данным МЧС, в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение из-за взрыва газовоздушной смеси. "По уточненной информации, произошло обрушение первого и второго подъезда. Пожарно-спасательные подразделения приступили к разбору завалов", - говорится в сообщении.
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нижний тагил
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происшествия, нижний тагил, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Тагил, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В доме в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда, уточнило МЧС

МЧС: в жилом доме в Нижнем Тагиле обрушились первый и второй подъезд

© Фото : соцсетиОбрушение жилого дома в Нижнем Тагиле
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : соцсети
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. По уточнённой информации, в жилом доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение первого и второго подъездов, спасатели приступили к разбору завалов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
По данным МЧС, в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение из-за взрыва газовоздушной смеси.
"По уточненной информации, произошло обрушение первого и второго подъезда. Пожарно-спасательные подразделения приступили к разбору завалов", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияНижний ТагилРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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