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В доме в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда, уточнило МЧС
В доме в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда, уточнило МЧС - РИА Новости, 01.08.2024
В доме в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда, уточнило МЧС
По уточнённой информации, в жилом доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение первого и второго подъездов, спасатели приступили к разбору завалов, сообщили РИА... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T11:14
2024-08-01T11:14
2024-08-01T11:33
происшествия
нижний тагил
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. По уточнённой информации, в жилом доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение первого и второго подъездов, спасатели приступили к разбору завалов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. По данным МЧС, в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение из-за взрыва газовоздушной смеси. "По уточненной информации, произошло обрушение первого и второго подъезда. Пожарно-спасательные подразделения приступили к разбору завалов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240724/kemerovo-1961629318.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний тагил, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Тагил, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В доме в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда, уточнило МЧС
МЧС: в жилом доме в Нижнем Тагиле обрушились первый и второй подъезд