Байден заявил, что Россия передала США четырех человек
Байден: РФ в рамках обмена передала США 4 человек, включая Уилана и Гершковича
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкКорреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиненный в России в шпионаже в интересах правительства США, едет в аэропорт Москвы для вылета в Анкару
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиненный в России в шпионаже в интересах правительства США, едет в аэропорт Москвы для вылета в Анкару
ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Россия в рамках обмена заключенными передала в четверг американским властям четырех человек, включая Пола Уилана, Эвана Гершковича, Алсу Курмашеву и Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом).
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"Сегодня три гражданина США и один обладатель грин-карты, которые были несправедливо заключены в тюрьму в России, наконец-то возвращаются домой: Пол Уилан, Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Владимир Кара-Мурза", - говорится в заявлении Байдена, которое обнародовал Белый дом.
По словам главы государства, в общей сложности российские власти передали странам Запада 16 человек, в том числе пятерых немцев и семерых россиян, которых Байден назвал "политическими заключенными". Переговоры по обмену, добавил президент США, проходили при участии Германии, Польши, Словении, Норвегии и Турции.
В общей сложности, заключил американский лидер, за период работы его администрации США вернули на родину свыше 70 "незаконно удерживаемых" сограждан из различных стран по всему миру.