https://ria.ru/20240801/obmen-1963547715.html

Байден заявил, что Россия передала США четырех человек

Байден заявил, что Россия передала США четырех человек - РИА Новости, 01.08.2024

Байден заявил, что Россия передала США четырех человек

Президент США Джо Байден заявил, что Россия в рамках обмена заключенными передала в четверг американским властям четырех человек, включая Пола Уилана, Эвана... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T21:10

2024-08-01T21:10

2024-08-01T23:57

в мире

сша

россия

германия

джо байден

пол уилан

эван гершкович

в мире – радио sputnik

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ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Россия в рамках обмена заключенными передала в четверг американским властям четырех человек, включая Пола Уилана, Эвана Гершковича, Алсу Курмашеву и Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом). "Сегодня три гражданина США и один обладатель грин-карты, которые были несправедливо заключены в тюрьму в России, наконец-то возвращаются домой: Пол Уилан, Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Владимир Кара-Мурза", - говорится в заявлении Байдена, которое обнародовал Белый дом. По словам главы государства, в общей сложности российские власти передали странам Запада 16 человек, в том числе пятерых немцев и семерых россиян, которых Байден назвал "политическими заключенными". Переговоры по обмену, добавил президент США, проходили при участии Германии, Польши, Словении, Норвегии и Турции. В общей сложности, заключил американский лидер, за период работы его администрации США вернули на родину свыше 70 "незаконно удерживаемых" сограждан из различных стран по всему миру.

https://ria.ru/20240801/medvedev-1963526540.html

сша

россия

германия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

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