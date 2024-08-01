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Байден заявил, что Россия передала США четырех человек - РИА Новости, 01.08.2024
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21:10 01.08.2024 (обновлено: 23:57 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/obmen-1963547715.html
Байден заявил, что Россия передала США четырех человек
Байден заявил, что Россия передала США четырех человек - РИА Новости, 01.08.2024
Байден заявил, что Россия передала США четырех человек
Президент США Джо Байден заявил, что Россия в рамках обмена заключенными передала в четверг американским властям четырех человек, включая Пола Уилана, Эвана... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T21:10
2024-08-01T23:57
в мире
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пол уилан
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ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Россия в рамках обмена заключенными передала в четверг американским властям четырех человек, включая Пола Уилана, Эвана Гершковича, Алсу Курмашеву и Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом). "Сегодня три гражданина США и один обладатель грин-карты, которые были несправедливо заключены в тюрьму в России, наконец-то возвращаются домой: Пол Уилан, Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Владимир Кара-Мурза", - говорится в заявлении Байдена, которое обнародовал Белый дом. По словам главы государства, в общей сложности российские власти передали странам Запада 16 человек, в том числе пятерых немцев и семерых россиян, которых Байден назвал "политическими заключенными". Переговоры по обмену, добавил президент США, проходили при участии Германии, Польши, Словении, Норвегии и Турции. В общей сложности, заключил американский лидер, за период работы его администрации США вернули на родину свыше 70 "незаконно удерживаемых" сограждан из различных стран по всему миру.
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в мире, сша, россия, германия, джо байден, пол уилан, эван гершкович, в мире – радио sputnik, обмен заключенными между россией и западом
В мире, США, Россия, Германия, Джо Байден, Пол Уилан, Эван Гершкович, В мире – Радио Sputnik, Обмен заключенными между Россией и Западом
Байден заявил, что Россия передала США четырех человек

Байден: РФ в рамках обмена передала США 4 человек, включая Уилана и Гершковича

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкКорреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиненный в России в шпионаже в интересах правительства США, едет в аэропорт Москвы для вылета в Анкару
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиненный в России в шпионаже в интересах правительства США, едет в аэропорт Москвы для вылета в Анкару - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиненный в России в шпионаже в интересах правительства США, едет в аэропорт Москвы для вылета в Анкару
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ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Россия в рамках обмена заключенными передала в четверг американским властям четырех человек, включая Пола Уилана, Эвана Гершковича, Алсу Курмашеву и Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом).
«
"Сегодня три гражданина США и один обладатель грин-карты, которые были несправедливо заключены в тюрьму в России, наконец-то возвращаются домой: Пол Уилан, Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Владимир Кара-Мурза", - говорится в заявлении Байдена, которое обнародовал Белый дом.
По словам главы государства, в общей сложности российские власти передали странам Запада 16 человек, в том числе пятерых немцев и семерых россиян, которых Байден назвал "политическими заключенными". Переговоры по обмену, добавил президент США, проходили при участии Германии, Польши, Словении, Норвегии и Турции.
В общей сложности, заключил американский лидер, за период работы его администрации США вернули на родину свыше 70 "незаконно удерживаемых" сограждан из различных стран по всему миру.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Иногда полезнее "вытащить своих" в обмен на предателей, заявил Медведев
Вчера, 19:35
 
В миреСШАРоссияГерманияДжо БайденПол УиланЭван ГершковичВ мире – Радио SputnikОбмен заключенными между Россией и Западом
 
 
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