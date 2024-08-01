https://ria.ru/20240801/obmen-1963537134.html
Вина некоторых обменянных россиян не была доказана, сообщил источник
Вина некоторых обменянных россиян не была доказана, сообщил источник - РИА Новости, 01.08.2024
Вина некоторых обменянных россиян не была доказана, сообщил источник
Вернувшимся на родину вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но в ряде случаев их вина не была доказана, сообщил заслуживающий доверия... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T20:15
2024-08-01T20:15
2024-08-01T23:58
россия
нато
в мире
обмен заключенными между россией и западом
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вернувшимся на родину вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но в ряде случаев их вина не была доказана, сообщил заслуживающий доверия источник в одном из российских компетентных ведомств. Ранее в ФСБ сообщили, что на родину возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. "Им в вину ставилось сотрудничество с российскими разведывательными ведомствами. При этом в целом ряде случаев вина задержанных и осужденных граждан РФ так и не была доказана", - сказал источник. Собеседник подчеркнул, что "все граждане РФ в ходе судебных слушаний и во время отбывания назначенных им сроков свою вину не признали".
https://ria.ru/20240801/obmen-1963533409.html
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россия, нато, в мире, обмен заключенными между россией и западом
Россия, НАТО, В мире, Обмен заключенными между Россией и Западом
Вина некоторых обменянных россиян не была доказана, сообщил источник
Вина некоторых вернувшихся в Россию заключенных не была доказана