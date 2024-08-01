https://ria.ru/20240801/obmen-1963537134.html

Вина некоторых обменянных россиян не была доказана, сообщил источник

Вина некоторых обменянных россиян не была доказана, сообщил источник - РИА Новости, 01.08.2024

Вина некоторых обменянных россиян не была доказана, сообщил источник

Вернувшимся на родину вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но в ряде случаев их вина не была доказана, сообщил заслуживающий доверия... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T20:15

2024-08-01T20:15

2024-08-01T23:58

россия

нато

в мире

обмен заключенными между россией и западом

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вернувшимся на родину вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но в ряде случаев их вина не была доказана, сообщил заслуживающий доверия источник в одном из российских компетентных ведомств. Ранее в ФСБ сообщили, что на родину возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. "Им в вину ставилось сотрудничество с российскими разведывательными ведомствами. При этом в целом ряде случаев вина задержанных и осужденных граждан РФ так и не была доказана", - сказал источник. Собеседник подчеркнул, что "все граждане РФ в ходе судебных слушаний и во время отбывания назначенных им сроков свою вину не признали".

https://ria.ru/20240801/obmen-1963533409.html

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россия, нато, в мире, обмен заключенными между россией и западом