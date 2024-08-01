https://ria.ru/20240801/obmen-1963459606.html

CNN утверждает, что обмен заключенными с участием США проходит сейчас

CNN утверждает, что обмен заключенными с участием США проходит сейчас - РИА Новости, 01.08.2024

CNN утверждает, что обмен заключенными с участием США проходит сейчас

Американский телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя администрации США утверждает, что масштабный обмен заключенными с участием США, Германии,... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T15:43

2024-08-01T15:43

2024-08-01T23:58

в мире

сша

россия

германия

дмитрий песков

эван гершкович

александр винник

обмен заключенными между россией и западом

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_25bf9a95d64ea587d5bbeec0fab4bad7.jpg

ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Американский телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя администрации США утверждает, что масштабный обмен заключенными с участием США, Германии, России и других стран проходит "прямо сейчас".Согласно данным телеканала, обмен подразумевает возвращение на родину как минимум нескольких американских граждан.По словам источника телеканала, их передача представителям властей США ожидается "в скором времени".Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что у Кремля нет никаких комментариев по поводу возможного обмена заключенными между Россией и другими странами, отвечая на вопрос о якобы готовящемся крупном обмене заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией и о якобы возможности обмена журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. Посольство России в Вашингтоне ранее заявило РИА Новости, что не комментирует спекуляции о якобы готовящемся обмене заключенными между РФ и США.По состоянию на утро среды из электронной базы Федерального бюро тюрем США исчезли данные о ряде отбывавших наказание граждан РФ, чьи уголовные дела широко освещались в американской и российской прессе. Речь идет в том числе о россиянах Александре Виннике, Максиме Марченко, Вадиме Конощенке и Владиславе Клюшине, которых ранее осудили в США. Адвокат Винника Аркадий Бух заявил РИА Новости, что не может комментировать слухи о якобы обмене заключенными между РФ и США, "пока кое-что не произойдет", при этом отказавшись раскрыть информацию о текущем местонахождении своего подзащитного. Адвокат Марченко Керри Лоуренс заявил РИА Новости, что его подзащитный всё еще находится под стражей. Граждане России, чьи имена исчезли из баз данных американских тюрем, по-прежнему находятся под стражей в США, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

https://ria.ru/20240731/ssha-1963235696.html

https://ria.ru/20240318/navalnyy-1933849386.html

сша

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, германия, дмитрий песков, эван гершкович, александр винник, обмен заключенными между россией и западом