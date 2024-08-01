CNN утверждает, что обмен заключенными с участием США проходит сейчас
CNN: обмен заключенными между США, ФРГ и Россией проходит прямо сейчас
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Американский телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя администрации США утверждает, что масштабный обмен заключенными с участием США, Германии, России и других стран проходит "прямо сейчас".
Согласно данным телеканала, обмен подразумевает возвращение на родину как минимум нескольких американских граждан.
По словам источника телеканала, их передача представителям властей США ожидается "в скором времени".
Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что у Кремля нет никаких комментариев по поводу возможного обмена заключенными между Россией и другими странами, отвечая на вопрос о якобы готовящемся крупном обмене заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией и о якобы возможности обмена журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. Посольство России в Вашингтоне ранее заявило РИА Новости, что не комментирует спекуляции о якобы готовящемся обмене заключенными между РФ и США.
По состоянию на утро среды из электронной базы Федерального бюро тюрем США исчезли данные о ряде отбывавших наказание граждан РФ, чьи уголовные дела широко освещались в американской и российской прессе. Речь идет в том числе о россиянах Александре Виннике, Максиме Марченко, Вадиме Конощенке и Владиславе Клюшине, которых ранее осудили в США. Адвокат Винника Аркадий Бух заявил РИА Новости, что не может комментировать слухи о якобы обмене заключенными между РФ и США, "пока кое-что не произойдет", при этом отказавшись раскрыть информацию о текущем местонахождении своего подзащитного. Адвокат Марченко Керри Лоуренс заявил РИА Новости, что его подзащитный всё еще находится под стражей. Граждане России, чьи имена исчезли из баз данных американских тюрем, по-прежнему находятся под стражей в США, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Путин заявил, что был согласен на обмен Навального
18 марта, 00:23