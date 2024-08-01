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CNN утверждает, что обмен заключенными с участием США проходит сейчас - РИА Новости, 01.08.2024
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15:43 01.08.2024 (обновлено: 23:58 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/obmen-1963459606.html
CNN утверждает, что обмен заключенными с участием США проходит сейчас
CNN утверждает, что обмен заключенными с участием США проходит сейчас - РИА Новости, 01.08.2024
CNN утверждает, что обмен заключенными с участием США проходит сейчас
Американский телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя администрации США утверждает, что масштабный обмен заключенными с участием США, Германии,... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T15:43
2024-08-01T23:58
в мире
сша
россия
германия
дмитрий песков
эван гершкович
александр винник
обмен заключенными между россией и западом
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Американский телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя администрации США утверждает, что масштабный обмен заключенными с участием США, Германии, России и других стран проходит "прямо сейчас".Согласно данным телеканала, обмен подразумевает возвращение на родину как минимум нескольких американских граждан.По словам источника телеканала, их передача представителям властей США ожидается "в скором времени".Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что у Кремля нет никаких комментариев по поводу возможного обмена заключенными между Россией и другими странами, отвечая на вопрос о якобы готовящемся крупном обмене заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией и о якобы возможности обмена журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. Посольство России в Вашингтоне ранее заявило РИА Новости, что не комментирует спекуляции о якобы готовящемся обмене заключенными между РФ и США.По состоянию на утро среды из электронной базы Федерального бюро тюрем США исчезли данные о ряде отбывавших наказание граждан РФ, чьи уголовные дела широко освещались в американской и российской прессе. Речь идет в том числе о россиянах Александре Виннике, Максиме Марченко, Вадиме Конощенке и Владиславе Клюшине, которых ранее осудили в США. Адвокат Винника Аркадий Бух заявил РИА Новости, что не может комментировать слухи о якобы обмене заключенными между РФ и США, "пока кое-что не произойдет", при этом отказавшись раскрыть информацию о текущем местонахождении своего подзащитного. Адвокат Марченко Керри Лоуренс заявил РИА Новости, что его подзащитный всё еще находится под стражей. Граждане России, чьи имена исчезли из баз данных американских тюрем, по-прежнему находятся под стражей в США, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
https://ria.ru/20240731/ssha-1963235696.html
https://ria.ru/20240318/navalnyy-1933849386.html
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в мире, сша, россия, германия, дмитрий песков, эван гершкович, александр винник, обмен заключенными между россией и западом
В мире, США, Россия, Германия, Дмитрий Песков, Эван Гершкович, Александр Винник, Обмен заключенными между Россией и Западом
CNN утверждает, что обмен заключенными с участием США проходит сейчас

CNN: обмен заключенными между США, ФРГ и Россией проходит прямо сейчас

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Американский телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя администрации США утверждает, что масштабный обмен заключенными с участием США, Германии, России и других стран проходит "прямо сейчас".
Согласно данным телеканала, обмен подразумевает возвращение на родину как минимум нескольких американских граждан.
Тюрьма в США - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Из базы американского бюро тюрем исчезли данные о российских заключенных
31 июля, 16:41
По словам источника телеканала, их передача представителям властей США ожидается "в скором времени".
Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что у Кремля нет никаких комментариев по поводу возможного обмена заключенными между Россией и другими странами, отвечая на вопрос о якобы готовящемся крупном обмене заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией и о якобы возможности обмена журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. Посольство России в Вашингтоне ранее заявило РИА Новости, что не комментирует спекуляции о якобы готовящемся обмене заключенными между РФ и США.
По состоянию на утро среды из электронной базы Федерального бюро тюрем США исчезли данные о ряде отбывавших наказание граждан РФ, чьи уголовные дела широко освещались в американской и российской прессе. Речь идет в том числе о россиянах Александре Виннике, Максиме Марченко, Вадиме Конощенке и Владиславе Клюшине, которых ранее осудили в США. Адвокат Винника Аркадий Бух заявил РИА Новости, что не может комментировать слухи о якобы обмене заключенными между РФ и США, "пока кое-что не произойдет", при этом отказавшись раскрыть информацию о текущем местонахождении своего подзащитного. Адвокат Марченко Керри Лоуренс заявил РИА Новости, что его подзащитный всё еще находится под стражей. Граждане России, чьи имена исчезли из баз данных американских тюрем, по-прежнему находятся под стражей в США, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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В миреСШАРоссияГерманияДмитрий ПесковЭван ГершковичАлександр ВинникОбмен заключенными между Россией и Западом
 
 
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