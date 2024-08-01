https://ria.ru/20240801/oblast-1963370057.html

МЧС предупредило о сильных ливневых дождях в Магаданской области

МЧС предупредило о сильных ливневых дождях в Магаданской области - РИА Новости, 01.08.2024

МЧС предупредило о сильных ливневых дождях в Магаданской области

Спасатели в среду распространили экстренное предупреждение о сильных ливневых дождях в Магаданской области, возможно возникновение чрезвычайных ситуаций,... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T10:38

2024-08-01T10:38

2024-08-01T10:39

происшествия

жкх

магаданская область

магадан

наводнения в россии — 2024

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МАГАДАН, 1 авг - РИА Новости. Спасатели в среду распространили экстренное предупреждение о сильных ливневых дождях в Магаданской области, возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, сообщает Пожарно-Спасательный центр (ПСЦ) региона. "Второго августа 2024 года существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня в Магадане, Ольском, Хасынском, Тенькинском муниципальных округах, связанных с повреждениями (обрывами) линий электропередачи и линий связи, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения, … а также возможен размыв дорог, мостов, дамб, затопление пониженных участков местности, населенных пунктов, сельхозугодий, активизация оползневых и обвально-осыпных процессов. (Источник ЧС – сильный дождь)", - сообщает ПСЦ. Спасатели также рекомендовали жителям воздержаться от выезда на дороги, проходящие через горные перевалы.

https://ria.ru/20231006/pavodki-1900839371.html

магаданская область

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происшествия, жкх, магаданская область, магадан, наводнения в россии — 2024