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МЧС предупредило о сильных ливневых дождях в Магаданской области - РИА Новости, 01.08.2024
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10:38 01.08.2024 (обновлено: 10:39 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/oblast-1963370057.html
МЧС предупредило о сильных ливневых дождях в Магаданской области
МЧС предупредило о сильных ливневых дождях в Магаданской области - РИА Новости, 01.08.2024
МЧС предупредило о сильных ливневых дождях в Магаданской области
Спасатели в среду распространили экстренное предупреждение о сильных ливневых дождях в Магаданской области, возможно возникновение чрезвычайных ситуаций,... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T10:38
2024-08-01T10:39
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МАГАДАН, 1 авг - РИА Новости. Спасатели в среду распространили экстренное предупреждение о сильных ливневых дождях в Магаданской области, возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, сообщает Пожарно-Спасательный центр (ПСЦ) региона. "Второго августа 2024 года существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня в Магадане, Ольском, Хасынском, Тенькинском муниципальных округах, связанных с повреждениями (обрывами) линий электропередачи и линий связи, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения, … а также возможен размыв дорог, мостов, дамб, затопление пониженных участков местности, населенных пунктов, сельхозугодий, активизация оползневых и обвально-осыпных процессов. (Источник ЧС – сильный дождь)", - сообщает ПСЦ. Спасатели также рекомендовали жителям воздержаться от выезда на дороги, проходящие через горные перевалы.
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происшествия, жкх, магаданская область, магадан, наводнения в россии — 2024
Происшествия, ЖКХ, Магаданская область, Магадан, Наводнения в России — 2024
МЧС предупредило о сильных ливневых дождях в Магаданской области

Спасатели предупредили о сильных ливнях в Магаданской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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МАГАДАН, 1 авг - РИА Новости. Спасатели в среду распространили экстренное предупреждение о сильных ливневых дождях в Магаданской области, возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, сообщает Пожарно-Спасательный центр (ПСЦ) региона.
«
"Второго августа 2024 года существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня в Магадане, Ольском, Хасынском, Тенькинском муниципальных округах, связанных с повреждениями (обрывами) линий электропередачи и линий связи, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения, … а также возможен размыв дорог, мостов, дамб, затопление пониженных участков местности, населенных пунктов, сельхозугодий, активизация оползневых и обвально-осыпных процессов. (Источник ЧС – сильный дождь)", - сообщает ПСЦ.
Спасатели также рекомендовали жителям воздержаться от выезда на дороги, проходящие через горные перевалы.
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