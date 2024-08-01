https://ria.ru/20240801/npo-1963466089.html

Генпрокуратура признала нежелательными в России четыре зарубежные НПО

Генпрокуратура признала нежелательными в России четыре зарубежные НПО - РИА Новости, 01.08.2024

Генпрокуратура признала нежелательными в России четыре зарубежные НПО

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России двух чешских и двух немецких НПО, сообщает пресс-служба надзорного ведомства РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T16:11

2024-08-01T16:11

2024-08-01T16:11

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России двух чешских и двух немецких НПО, сообщает пресс-служба надзорного ведомства "Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранных неправительственных организаций Za vaši a naši svobodu, z. s. (Чешская Республика), Russland hinter gittern e.V. (ФРГ), MRR-Fund gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)* (ФРГ) и Kulturus, z. s. (Чешская Республика)", - говорится в сообщении.По информации ведомства, все эти объединения функционируют под общим руководством. Так, Za vaši a naši svobodu, z. s. на постоянной основе оказывает материальную помощь боевым частям вооруженных сил Украины для приобретения автомобилей, беспилотных летательных аппаратов, одежды. Russland hinter gittern e.V. регулярно публикует новости, "демонизирующие образ России", в статьях авторы предпринимают попытки переписывания истории. MRR-Fund gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)* распространяет материалы, дискредитирующие действия органов государственной власти и Вооруженных сил России Kulturus, z. s. ежегодно проводит антироссийские мероприятия, где участниками являются члены иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.

https://ria.ru/20240801/sovfed-1963399899.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, германия, вооруженные силы украины