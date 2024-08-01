https://ria.ru/20240801/npo-1963323727.html

Грузинские НПО должны начать регистрацию с 1 августа

Грузинские НПО должны начать регистрацию с 1 августа - РИА Новости, 01.08.2024

Грузинские НПО должны начать регистрацию с 1 августа

Неправительственные организации Грузии с 1 августа должны начать регистрацию в соответствии с законом "О прозрачности иностранного влияния", заполнив декларацию РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T00:47

2024-08-01T00:47

2024-08-01T00:47

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ТБИЛИСИ, 1 авг - РИА Новости. Неправительственные организации Грузии с 1 августа должны начать регистрацию в соответствии с законом "О прозрачности иностранного влияния", заполнив декларацию 2023 года и указав источник их финансирования. Министр юстиции Рати Брегадзе заявлял, что "все даты указаны в законе", и что "с 1 августа организации, которые проходят по этим критериям, смогут подать заявление". Министр пояснил, что, если организация, более 20% доходов которой поступают из-за рубежа, откажется от регистрации, ее ждет штраф 25 тысяч лари (около 9,2 тысячи долларов). При этом в реестре Дома юстиции заявили РИА Новости в среду, что к ним пока не поступала информация об адресе портала, на котором должна проходить регистрация. Грузинские НПО ранее сообщали, что не планируют регистрироваться в системе "интагентов". Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили также сообщил, что некоторые зарубежные доноры советуют и убеждают грузинские неправительственные организации не регистрироваться в реестре Минюста страны. Парламент Грузии 14 мая принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон об иноагентах, назвав его "российским" и "неконституционным". Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал принятый парламентом закон об иноагентах 3 июня после того, как президент отказалась этого делать. Папуашвили тогда пояснил, что после подписания закона в течение 60 дней министерство юстиции Грузии разработает все необходимые нормативные акты и создаст электронный портал для организаций. После этого те организации, которые имеют более 20% иностранного финансирования, будут обязаны зарегистрироваться в портале и задекларировать финансы 2023 года. Принятие закона об иноагентах в Грузии вызвало недовольство Запада. США и ЕС заявляют о пересмотре отношений с Грузией. Американская сторона уже отменила запланированные военные учения, а Евросоюз заморозил финансирование грузинского минобороны.

https://ria.ru/20240731/blinken-1963234432.html

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в мире, грузия, сша, саломе зурабишвили, евросоюз