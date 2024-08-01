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В Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве прогремел взрыв - РИА Новости, 01.08.2024
В Николаеве прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр города Александр Сенкевич. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T20:45
2024-08-01T20:45
2024-08-01T20:45
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр города Александр Сенкевич. "Взрыв в Николаеве", - написал Сенкевич в своем Telegram-канале. На данный момент в Николаевской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В Николаеве прогремел взрыв
Мэр Николаева Сенкевич сообщил о взрыве на фоне воздушной тревоги