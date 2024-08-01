https://ria.ru/20240801/netanyakhu-1963490186.html

Израиль ответит на любой акт агрессии, заявил Нетаньяху

Израиль ответит на любой акт агрессии, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 01.08.2024

Израиль ответит на любой акт агрессии, заявил Нетаньяху

Израиль ответит на любую угрозу и готов к любому сценарию - как в обороне, так и в нападении, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в четверг после... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T17:11

2024-08-01T17:11

2024-08-01T18:34

израиль

биньямин нетаньяху

в мире

иран

тегеран (город)

исмаил хания

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Израиль ответит на любую угрозу и готов к любому сценарию - как в обороне, так и в нападении, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в четверг после оценки ситуации с безопасностью с тылу командования."Израиль находится на очень высоком уровне готовности к любому сценарию - как в обороне, так и в нападении. Мы взыщем очень высокую плату за любой акт агрессии против нас на любой арене", - сказал он.Премьер-министр провел в четверг масштабную оценку ситуации безопасности в командовании тыла, которая занимается вопросами гражданской обороны.Ранее в четверг лидер шиитского ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что организация вступила на новый этап войны с Израилем и отметил, что "Хезболлах" находится "в преддверии большой битвы, которая уже переросла просто уровень поддержки других фронтов".Во вторник Армия обороны Израиля атаковала южный пригород Бейрута с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", который по данным ЦАХАЛ, ответственен за обстрел, в результате которого погибли 12 детей. Российский МИД назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права.В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.Вечером в среду New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.

https://ria.ru/20240801/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240729/izrail-1962562881.html

https://ria.ru/20240801/khezbolla-1963487829.html

израиль

иран

тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

израиль, биньямин нетаньяху, в мире, иран, тегеран (город), исмаил хания, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, министерство обороны сша, оон, ллойд остин, хезболла, хасан насрулла