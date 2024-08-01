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Руденя определил задачи по реализации нацпроекта "Здравоохранение" - РИА Новости, 01.08.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
14:49 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/natsproekt-1963444045.html
Руденя определил задачи по реализации нацпроекта "Здравоохранение"
Руденя определил задачи по реализации нацпроекта "Здравоохранение" - РИА Новости, 01.08.2024
Руденя определил задачи по реализации нацпроекта "Здравоохранение"
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг на заседании регионального правительства определил задачи по реализации национального проекта... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T14:49
2024-08-01T14:49
тверская область
тверь
торжок
ржев
игорь руденя
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг на заседании регионального правительства определил задачи по реализации национального проекта "Здравоохранение", сообщает пресс-служба областного правительства. "Очень важно человечное, доброе отношение к людям, которые приходят на прием к врачу. Все должно делаться для жителей – это качество предоставления услуг, удобный режим работы медицинских организаций. Здравоохранение – то направление, от которого зависят успехи в демографии Тверской области", – цитирует пресс-служба Руденю. В регионе вводятся новые учреждения. В текущем году введена детская поликлиника в Твери, завершено строительство медцентра в деревне Мокшино Конаковского округа. Также в этом году планируется завершить строительство детской поликлиники в Торжке и запустить ее в работу. Задача №1, поставленная губернатором, – усиление профилактической работы. Для раннего выявления рисков ведется диспансеризация взрослых и детей. За первое полугодие 2024 года ее прошли более 411 тысяч человек. Для повышения доступности первичной помощи развивается практика дистанционных осмотров врачами. Более 600 выездов за шесть месяцев текущего года осуществили передвижные фельдшерско-акушерские пункты. Почти 23 тысячи жителей побывали на приемах у профильных специалистов, в том числе на базе передвижных медицинских комплексов, – это в два раза больше, чем в первом полугодии прошлого года. Предусмотрено приобретение еще четырех мобильных комплексов, которые будут работать в муниципалитетах области. В рамках борьбы с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями в областной онкодиспансер, Ржевский центр онкологической помощи поставлено современное высокотехнологичное оборудование. Развивается сеть центров амбулаторной онкологической помощи: помимо Твери и Ржева они созданы в Вышнем Волочке, Кимрах. Отдельный проект отраслевого нацпроекта направлен на развитие и совершенствование системы детского здравоохранения. В первую очередь внимание уделяется здоровью будущих мам. Так, беременным женщинам при необходимости оказывается поддержка в обеспечении питанием. Полноценным питанием также обеспечивают детей в возрасте до трех лет и кормящих мам. Ведется неонатальный скрининг, которым в этом году будет охвачено более 8 тысяч малышей. Также на заседании рассмотрено развитие цифрового контура в здравоохранении. Губернатор подчеркнул, что важно обеспечить доступность, удобство и оперативность цифровых сервисов для граждан. А также проанализировать эффективность данной работы, получить обратную связь от населения и принять решения, необходимые для повышения качества услуг. С 2025 года начнется реализация нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
https://ria.ru/20240731/rezultaty-1963263614.html
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тверь, торжок, ржев, игорь руденя
Тверская область, Тверь, Торжок, Ржев, Игорь Руденя

Руденя определил задачи по реализации нацпроекта "Здравоохранение"

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиРуденя определил задачи по реализации нацпроекта "Здравоохранение"
Руденя определил задачи по реализации нацпроекта Здравоохранение - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Руденя определил задачи по реализации нацпроекта "Здравоохранение"
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг на заседании регионального правительства определил задачи по реализации национального проекта "Здравоохранение", сообщает пресс-служба областного правительства.
"Очень важно человечное, доброе отношение к людям, которые приходят на прием к врачу. Все должно делаться для жителей – это качество предоставления услуг, удобный режим работы медицинских организаций. Здравоохранение – то направление, от которого зависят успехи в демографии Тверской области", – цитирует пресс-служба Руденю.
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В регионе вводятся новые учреждения. В текущем году введена детская поликлиника в Твери, завершено строительство медцентра в деревне Мокшино Конаковского округа. Также в этом году планируется завершить строительство детской поликлиники в Торжке и запустить ее в работу.
Задача №1, поставленная губернатором, – усиление профилактической работы. Для раннего выявления рисков ведется диспансеризация взрослых и детей. За первое полугодие 2024 года ее прошли более 411 тысяч человек.
Для повышения доступности первичной помощи развивается практика дистанционных осмотров врачами. Более 600 выездов за шесть месяцев текущего года осуществили передвижные фельдшерско-акушерские пункты. Почти 23 тысячи жителей побывали на приемах у профильных специалистов, в том числе на базе передвижных медицинских комплексов, – это в два раза больше, чем в первом полугодии прошлого года. Предусмотрено приобретение еще четырех мобильных комплексов, которые будут работать в муниципалитетах области.
В рамках борьбы с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями в областной онкодиспансер, Ржевский центр онкологической помощи поставлено современное высокотехнологичное оборудование. Развивается сеть центров амбулаторной онкологической помощи: помимо Твери и Ржева они созданы в Вышнем Волочке, Кимрах.
Отдельный проект отраслевого нацпроекта направлен на развитие и совершенствование системы детского здравоохранения. В первую очередь внимание уделяется здоровью будущих мам. Так, беременным женщинам при необходимости оказывается поддержка в обеспечении питанием. Полноценным питанием также обеспечивают детей в возрасте до трех лет и кормящих мам. Ведется неонатальный скрининг, которым в этом году будет охвачено более 8 тысяч малышей.
Также на заседании рассмотрено развитие цифрового контура в здравоохранении.
Губернатор подчеркнул, что важно обеспечить доступность, удобство и оперативность цифровых сервисов для граждан. А также проанализировать эффективность данной работы, получить обратную связь от населения и принять решения, необходимые для повышения качества услуг.
С 2025 года начнется реализация нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
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