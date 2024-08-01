https://ria.ru/20240801/napadavshiy-1963465435.html

СМИ рассказали о подозреваемом в нападении на детей в Саутпорте

СМИ рассказали о подозреваемом в нападении на детей в Саутпорте - РИА Новости, 01.08.2024

СМИ рассказали о подозреваемом в нападении на детей в Саутпорте

Виновник нападения в британском городе Саутпорт, в результате которого погибли трое детей, оказался подростком из руандийской семьи, родившимся в Уэльсе,... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T16:04

2024-08-01T16:04

2024-08-01T16:04

в мире

уэльс

кардифф

ливерпуль

тейлор свифт (певица)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Виновник нападения в британском городе Саутпорт, в результате которого погибли трое детей, оказался подростком из руандийской семьи, родившимся в Уэльсе, сообщает телеканал Sky News. "Подозреваемого зовут Аксель Рудакубана, он родился 7 августа 2006 года. Подросток родился в Кардиффе от руандийских родителей", - уточняется в сообщении телеканала. Ранее личность нападавшего не разглашалась в связи с тем, что ему еще не исполнилось 18 лет. Судья Эндрю Менари, объясняя свое необычное решение разрешить огласку имени несовершеннолетнего, заявил, что сокрытие личности повлекло бы распространение дезинформации. Кроме того, подросток достигнет совершеннолетия в ближайшие дни. Обвиняемому было отказано в освобождении под залог, он помещен в центр для содержания под стражей несовершеннолетних. Следующие слушания по его делу назначены на 25 октября в королевском суде Ливерпуля. Полиция британского графства Мерсисайд сообщила 29 июля о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия. Полицейские подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. По данным полиции, нападение произошло во время занятий для детей по танцам в стиле американской исполнительницы Тейлор Свифт. Реакция жителей Саутпорта и Лондона на нападение вылилась в акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что подозреваемый является беженцем. Ряд британских СМИ увидели в разжигании ультраправых протестов якобы российский след.

https://ria.ru/20240731/sautport-1963254244.html

https://ria.ru/20240731/britaniya-1963252166.html

уэльс

кардифф

ливерпуль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, уэльс, кардифф, ливерпуль, тейлор свифт (певица)