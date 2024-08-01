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СМИ рассказали о подозреваемом в нападении на детей в Саутпорте - РИА Новости, 01.08.2024
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16:04 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/napadavshiy-1963465435.html
СМИ рассказали о подозреваемом в нападении на детей в Саутпорте
СМИ рассказали о подозреваемом в нападении на детей в Саутпорте - РИА Новости, 01.08.2024
СМИ рассказали о подозреваемом в нападении на детей в Саутпорте
Виновник нападения в британском городе Саутпорт, в результате которого погибли трое детей, оказался подростком из руандийской семьи, родившимся в Уэльсе,... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T16:04
2024-08-01T16:04
в мире
уэльс
кардифф
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Виновник нападения в британском городе Саутпорт, в результате которого погибли трое детей, оказался подростком из руандийской семьи, родившимся в Уэльсе, сообщает телеканал Sky News. "Подозреваемого зовут Аксель Рудакубана, он родился 7 августа 2006 года. Подросток родился в Кардиффе от руандийских родителей", - уточняется в сообщении телеканала. Ранее личность нападавшего не разглашалась в связи с тем, что ему еще не исполнилось 18 лет. Судья Эндрю Менари, объясняя свое необычное решение разрешить огласку имени несовершеннолетнего, заявил, что сокрытие личности повлекло бы распространение дезинформации. Кроме того, подросток достигнет совершеннолетия в ближайшие дни. Обвиняемому было отказано в освобождении под залог, он помещен в центр для содержания под стражей несовершеннолетних. Следующие слушания по его делу назначены на 25 октября в королевском суде Ливерпуля. Полиция британского графства Мерсисайд сообщила 29 июля о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия. Полицейские подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. По данным полиции, нападение произошло во время занятий для детей по танцам в стиле американской исполнительницы Тейлор Свифт. Реакция жителей Саутпорта и Лондона на нападение вылилась в акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что подозреваемый является беженцем. Ряд британских СМИ увидели в разжигании ультраправых протестов якобы российский след.
https://ria.ru/20240731/sautport-1963254244.html
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в мире, уэльс, кардифф, ливерпуль, тейлор свифт (певица)
В мире, Уэльс, Кардифф, Ливерпуль, Тейлор Свифт (певица)
СМИ рассказали о подозреваемом в нападении на детей в Саутпорте

Подозреваемый в резне в Саутпорте оказался подростком из руандийской семьи

© AP Photo / Matt DunhamСотрудники британской полиции
Сотрудники британской полиции - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AP Photo / Matt Dunham
Сотрудники британской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Виновник нападения в британском городе Саутпорт, в результате которого погибли трое детей, оказался подростком из руандийской семьи, родившимся в Уэльсе, сообщает телеканал Sky News.
"Подозреваемого зовут Аксель Рудакубана, он родился 7 августа 2006 года. Подросток родился в Кардиффе от руандийских родителей", - уточняется в сообщении телеканала.
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Ранее личность нападавшего не разглашалась в связи с тем, что ему еще не исполнилось 18 лет. Судья Эндрю Менари, объясняя свое необычное решение разрешить огласку имени несовершеннолетнего, заявил, что сокрытие личности повлекло бы распространение дезинформации. Кроме того, подросток достигнет совершеннолетия в ближайшие дни.
Обвиняемому было отказано в освобождении под залог, он помещен в центр для содержания под стражей несовершеннолетних.
Следующие слушания по его делу назначены на 25 октября в королевском суде Ливерпуля.
Полиция британского графства Мерсисайд сообщила 29 июля о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия. Полицейские подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. По данным полиции, нападение произошло во время занятий для детей по танцам в стиле американской исполнительницы Тейлор Свифт.
Реакция жителей Саутпорта и Лондона на нападение вылилась в акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что подозреваемый является беженцем. Ряд британских СМИ увидели в разжигании ультраправых протестов якобы российский след.
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Британские полицейские опасаются новых беспорядков после нападения на детей
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В миреУэльсКардиффЛиверпульТейлор Свифт (певица)
 
 
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