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Более 160 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в Москве с начала года - РИА Новости, 01.08.2024
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Более 160 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в Москве с начала года
Более 160 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в Москве с начала года - РИА Новости, 01.08.2024
Более 160 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в Москве с начала года
Более 160 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах столицы с начала этого года, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T09:26
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Более 160 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах столицы с начала этого года, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Продолжаются мероприятия по централизованной замене приборов учета электроэнергии в жилых домах. С начала года заменили уже свыше 160 тысяч приборов, в третьем и четвертом кварталах запланирована установка еще 160 тысяч новых счетчиков", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что работы проводятся бесплатно, так как с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к "Мосэнергосбыту". "Специалисты демонтируют старые счетчики, которые вышли из строя или за сроки межповерочного периода, работы по замене приборов проводятся в соответствии с утвержденным графиком. Срок службы новых многотарифных счетчиков составляет 30 лет", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о дате работ жителей предупреждают заранее - соответствующую информацию размещают на стендах с объявлениями в подъездах и возле домов. С графиком можно ознакомиться на официальном сайте "Мосэнергосбыта" в разделе "Частным лицам/ Услуги", в личном кабинете и мобильном приложении клиента компании.
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москва, петр бирюков, мосэнергосбыт
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Мосэнергосбыт

Более 160 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в Москве с начала года

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЭлектрик устанавливает современные электросчетчики
Электрик устанавливает современные электросчетчики - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Электрик устанавливает современные электросчетчики
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Более 160 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах столицы с начала этого года, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Продолжаются мероприятия по централизованной замене приборов учета электроэнергии в жилых домах. С начала года заменили уже свыше 160 тысяч приборов, в третьем и четвертом кварталах запланирована установка еще 160 тысяч новых счетчиков", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра напомнил, что работы проводятся бесплатно, так как с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к "Мосэнергосбыту".
"Специалисты демонтируют старые счетчики, которые вышли из строя или за сроки межповерочного периода, работы по замене приборов проводятся в соответствии с утвержденным графиком. Срок службы новых многотарифных счетчиков составляет 30 лет", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о дате работ жителей предупреждают заранее - соответствующую информацию размещают на стендах с объявлениями в подъездах и возле домов. С графиком можно ознакомиться на официальном сайте "Мосэнергосбыта" в разделе "Частным лицам/ Услуги", в личном кабинете и мобильном приложении клиента компании.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковМосэнергосбыт
 
 
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