https://ria.ru/20240801/moskva-1963357001.html
Более 160 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в Москве с начала года
Более 160 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в Москве с начала года - РИА Новости, 01.08.2024
Более 160 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в Москве с начала года
Более 160 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах столицы с начала этого года, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T09:26
2024-08-01T09:26
2024-08-01T09:26
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Более 160 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах столицы с начала этого года, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Продолжаются мероприятия по централизованной замене приборов учета электроэнергии в жилых домах. С начала года заменили уже свыше 160 тысяч приборов, в третьем и четвертом кварталах запланирована установка еще 160 тысяч новых счетчиков", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что работы проводятся бесплатно, так как с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к "Мосэнергосбыту". "Специалисты демонтируют старые счетчики, которые вышли из строя или за сроки межповерочного периода, работы по замене приборов проводятся в соответствии с утвержденным графиком. Срок службы новых многотарифных счетчиков составляет 30 лет", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о дате работ жителей предупреждают заранее - соответствующую информацию размещают на стендах с объявлениями в подъездах и возле домов. С графиком можно ознакомиться на официальном сайте "Мосэнергосбыта" в разделе "Частным лицам/ Услуги", в личном кабинете и мобильном приложении клиента компании.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, мосэнергосбыт
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Мосэнергосбыт
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Более 160 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах столицы с начала этого года, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Продолжаются мероприятия по централизованной замене приборов учета электроэнергии в жилых домах. С начала года заменили уже свыше 160 тысяч приборов, в третьем и четвертом кварталах запланирована установка еще 160 тысяч новых счетчиков", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что работы проводятся бесплатно, так как с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к "Мосэнергосбыту
".
"Специалисты демонтируют старые счетчики, которые вышли из строя или за сроки межповерочного периода, работы по замене приборов проводятся в соответствии с утвержденным графиком. Срок службы новых многотарифных счетчиков составляет 30 лет", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о дате работ жителей предупреждают заранее - соответствующую информацию размещают на стендах с объявлениями в подъездах и возле домов. С графиком можно ознакомиться на официальном сайте "Мосэнергосбыта" в разделе "Частным лицам/ Услуги", в личном кабинете и мобильном приложении клиента компании.