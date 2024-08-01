https://ria.ru/20240801/moskva-1963246072.html

"За дверью что-то есть". Какие ужасы скрывают монастыри Москвы

"За дверью что-то есть". Какие ужасы скрывают монастыри Москвы - РИА Новости, 01.08.2024

"За дверью что-то есть". Какие ужасы скрывают монастыри Москвы

Новодевичий монастырь основали 500 лет назад. За прошедшие века появилось немало легенд о тайных кладах и потайных ходах под кельями. Похожими историями могут... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T08:00

2024-08-01T08:00

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. Новодевичий монастырь основали 500 лет назад. За прошедшие века появилось немало легенд о тайных кладах и потайных ходах под кельями. Похожими историями могут похвастаться и другие обители Златоглавой. О самых интересных московских преданиях — в материале РИА Новости.Даже Наполеон не смог"Коли Божиею волею достану свою отчину, <…> тогда поставлю в Москве на посаде девичь монастырь", — дал обет князь Василий III в 1514-м под стенами Смоленска. Русский город тогда был под властью Литвы.Правитель слово сдержал: возвратил родные земли, а через десять лет в трех верстах от столицы появилась новая обитель. На ее строительство потратили аж три тысячи рублей серебром. А позже Василий III преподнес Новодевичьему два подарка — чудотворную Смоленскую икону Божией Матери и "несудимые грамоты", освобождающие от налогов.Правда, спустя почти 300 лет монастырь в одночасье лишился всех привилегий. Во время Отечественной войны 1812-го наполеоновская армия устроила здесь казармы. Вскоре в столицу прибыл и сам император. Ходил слух, что он неоднократно приезжал на Девичье поле — чтобы проверить легенду о несметных сокровищах, зарытых в подклете.Но все попытки были тщетны — инокини наотрез отказывались говорить. Тогда разгневанный Наполеон приказал сжечь обитель. В ночь с 8 на 9 октября солдаты прилепили к деревянным иконостасам сотни горящих свечей и разбросали солому. В подклет главного собора — Смоленского — заложили несколько бочек с порохом. И подожгли фитили.По преданию, про страшный замысел узнал один горожанин, живший неподалеку. Чтобы спасти монастырь, он поджег свой дом. Наполеон, заметив пламя, уехал с Воробьевых гор, так и не узнав, где спрятаны драгоценности.Почти сто лет спустя это попытался выяснить русский археолог Игнатий Стеллецкий. В 1909-м он обратился за помощью к игуменье Новодевичьего Леониде Озеровой. Та рассказала, что под Смоленским собором есть склепы. А среди монахинь ходит упорный слух: сокровищница именно там.Ученый досконально осмотрел крипту, но ничего, кроме древних погребений, не нашел. Зато заинтересовался другой деталью."Южный придел храма, — писал Стеллецкий, — был обшит листовым железом. За ним дверь, ведущая в тесную каменную нишу. Очевидно, что это — заложенный кладкой ход, носящий следы недавней штукатурки. От ударов об пол слышен характерный звук пустого пространства".Однако попасть внутрь так и не удалось. Помешала Первая мировая, а при советской власти территорию монастыря реконструировали: там открыли историко-художественный музей.Личные враги императрицыСегодня Новодевичий — магнит не для кладоискателей, а для девушек. Они подолгу стоят возле угловой башни — той, что выходит к пруду. Каждая уверена: если нашептать в стену любовное желание, оно непременно сбудется.К слову, у этого поверья есть историческое обоснование. Дело в том, что в угловой башне долгие годы жила в заточении Софья — сестра Петра I. После Стрелецкого бунта 1698-го правитель повелел постричь ее в монахини и отправил навечно в Новодевичий. Считается, что опальная царевна и по сей день слышит мольбы "безутешных дев" и старается помочь.Темницей для особ голубых кровей был и Ивановский монастырь в Китай-городе. "Когда же оный (монастырь) построен, при котором государе, и по какой государственной грамоте, и в котором году, о том <…> точного известия нет", — сообщает летопись XVIII века.Большинство историков считают основательницей Елену Глинскую — мать Ивана Грозного. Будущий первый русский царь родился в канун дня Усекновения главы святого Иоанна Предтечи (25 августа 1530-го). Так княгиня отблагодарила Бога за наследника.По городу почти сразу пополз слух: обитель эта — "место дурное и гиблое". Поговаривали: "Мрачные стены — мрачные дела". И неудивительно. Тот же Иван Грозный позднее сослал сюда своих невесток Евдокию Сабурову и Феодосию Соловую — за бездетность. А во времена Смуты та же участь постигла супругу царя Василия Шуйского Марию Буйносову.В XVII столетии Тайный приказ отправлял в Ивановский женщин, замешанных в политических и уголовных делах. А после реформ патриарха Никона ряды заключенных пополнили старообрядцы.Но, пожалуй, самые известные узницы появились здесь веком позже. Первая — княжна Тараканова, которую считали незаконнорожденной дочерью императрицы Елизаветы Петровны.Долгие годы она якобы жила инкогнито в Голландии, а потом вернулась в Россию. И даже добилась аудиенции у Екатерины II. Но дочь царицы предыдущей — явная соперница нынешней. Консенсус был достигнут: Тараканова согласилась добровольно покинуть высший свет.Бытовало мнение, что остаток жизни она провела именно в Ивановском монастыре. Однако никаких доказательств тому нет.Зато история второй заключенной не вызывает сомнений. По данным следственной комиссии, одиозная Дарья Салтыкова за семь лет замучила 139 крепостных. Приговор Кровавой барыне определила сама императрица: после показательной порки ее лишили дворянского достоинства и отправили в Ивановскую обитель. Остаток жизни Людоедка провела в темной сырой яме, ни с кем не общалась и именовалась не иначе как "оно".Фантазия писателейЕще одно популярное у охотников за привидениями место — Свято-Данилов монастырь. Обитель, основанная в XIII веке сыном Александра Невского Даниилом, стала первой в столице.Со временем вокруг образовалось большое кладбище, которое к XIX веку превратилось в элитный некрополь. Среди прочих там в 1852-м похоронили Николая Гоголя. Восемьдесят лет спустя советское правительство закрыло монастырь. С погоста решили перенести прах наиболее выдающихся деятелей русской культуры.Разумеется, автор "Мертвых душ" был в их числе. Могилу вскрыли 31 мая 1931-го. Свидетелями были "генералы от литературы" Всеволод Иванов, Юрий Олеша, Владимир Лидин, а также историки Мария Барановская и Алексей Смирнов.Вот что писал Лидин в своих мемуарах: "Черепа в гробу не оказалось, и останки Гоголя начинались с шейных позвонков. <…> Когда и при каких обстоятельствах он исчез, остается загадкой. При начале вскрытия на малой глубине был обнаружен какой-то череп, но археологи признали его принадлежавшим молодому человеку".То же вспоминал и Всеволод Иванов. А вот археолог Барановская, специалист по московским кладбищам, утверждала: "Хорошо сохранился не только череп, но и каштановые волосы на нем и одежда — сюртук и башмаки".Трудностей добавляет то, что в официальном отчете о состоянии останков вообще ничего не сказано. Да и фотографий никаких. Известно, что процедура завершилась поздно вечером — на снимках все равно ничего не было бы видно.Еще одна любопытная деталь: в середине 1980-х уже пожилой Лидин в частных беседах даже не упоминал об обезглавленном Гоголе. Напротив, уверял, что останки покоились в целости и сохранности.На сегодняшний день у специалистов две версии. Одна: череп действительно мог отсутствовать, ведь могилу писателя несколько раз реставрировали — не исключено, что случайно потревожили кости. Вторая: голова все-таки была на месте, просто бурное воображение советских писателей немного приукрасило правду.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, смоленск, литва, николай гоголь, иван грозный, петр i, аналитика - религия и мировоззрение