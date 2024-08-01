https://ria.ru/20240801/moshenniki-1963360758.html

В Красноярске мошенники, пытавшиеся "помочь" Митволю, получили сроки

В Красноярске мошенники, пытавшиеся "помочь" Митволю, получили сроки - РИА Новости, 01.08.2024

В Красноярске мошенники, пытавшиеся "помочь" Митволю, получили сроки

Суд в Красноярске приговорил к 3,5 годам Андрея Капелина и Владимира Бурцева по делу о мошенничестве, мужчины предлагали свои услуги родственникам председателя... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T09:54

2024-08-01T09:54

2024-08-01T10:02

происшествия

красноярск

россия

красноярский край

олег митволь

федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)

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КРАСНОЯРСК, 1 авг – РИА Новости. Суд в Красноярске приговорил к 3,5 годам Андрея Капелина и Владимира Бурцева по делу о мошенничестве, мужчины предлагали свои услуги родственникам председателя совета директоров АО "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" (ТИСИЗ) Олега Митволя для вынесения ему более мягкого приговора, сообщает прокуратура региона. "В судебном заседании обвиняемые вину… не признали, говорят о том, что они предоставляли лишь только юридические услуги, за что и предполагались указанные денежные средства. Однако… суд признал их виновным в мошенничестве и назначил наказание 3,5 года лишения свободы каждому с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении. По информации прокуратуры, летом 2023 года Андрей Капелин, обладающий информацией о том, что в отношении Митволя расследуется уголовное дело, решил похитить его деньги, так как знал, что у Митволя есть платёжеспособные родственники, желающие освободить его от наказания. "Капелин… решил предложить эту идею своему знакомому Владимиру Бурцеву. Напарники через общую знакомую… познакомились с супругой для реализации своего плана. Внушая ей свою помощь, обвиняемые утверждали, что они смогут повлиять на итоговое решение по уголовному делу в отношении её супруга, тем самым снизить назначенное судом наказание", - отмечают в прокуратуре. Уточняется, что Митволь понял всю схему обмана и сообщил об этом сотрудникам УФСБ России по Красноярскому краю. Тогда Митволя под наблюдением сотрудников отправили передавать деньги в размере 3 миллионов рублей Капелину и Бурцеву. По информации прокуратуры, настоящими там были всего 50 тысяч рублей. После передачи денег фигурантов задержали. Приговор в законную силу не вступил. Как уточнили РИА Новости в прокуратуре региона, у фигурантов было в планах похитить у Митволя 100 миллионов рублей. Железнодорожный районный суд 14 сентября 2023 года приговорил Митволя за хищения при строительстве метро в Красноярске к 4,5 годам колонии общего режима и взыскал в пользу Росжелдора 741 миллион рублей; еще более 200 миллионов взыскано в пользу краевого транспортного управления. Дело рассмотрели за день – Митволь полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

https://ria.ru/20240513/mitvol-1945492997.html

https://ria.ru/20240725/gubernator-1961954556.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, красноярск, россия, красноярский край, олег митволь, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)