Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске мошенники, пытавшиеся "помочь" Митволю, получили сроки - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:54 01.08.2024 (обновлено: 10:02 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/moshenniki-1963360758.html
В Красноярске мошенники, пытавшиеся "помочь" Митволю, получили сроки
В Красноярске мошенники, пытавшиеся "помочь" Митволю, получили сроки - РИА Новости, 01.08.2024
В Красноярске мошенники, пытавшиеся "помочь" Митволю, получили сроки
Суд в Красноярске приговорил к 3,5 годам Андрея Капелина и Владимира Бурцева по делу о мошенничестве, мужчины предлагали свои услуги родственникам председателя... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T09:54
2024-08-01T10:02
происшествия
красноярск
россия
красноярский край
олег митволь
федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
КРАСНОЯРСК, 1 авг – РИА Новости. Суд в Красноярске приговорил к 3,5 годам Андрея Капелина и Владимира Бурцева по делу о мошенничестве, мужчины предлагали свои услуги родственникам председателя совета директоров АО "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" (ТИСИЗ) Олега Митволя для вынесения ему более мягкого приговора, сообщает прокуратура региона. "В судебном заседании обвиняемые вину… не признали, говорят о том, что они предоставляли лишь только юридические услуги, за что и предполагались указанные денежные средства. Однако… суд признал их виновным в мошенничестве и назначил наказание 3,5 года лишения свободы каждому с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении. По информации прокуратуры, летом 2023 года Андрей Капелин, обладающий информацией о том, что в отношении Митволя расследуется уголовное дело, решил похитить его деньги, так как знал, что у Митволя есть платёжеспособные родственники, желающие освободить его от наказания. "Капелин… решил предложить эту идею своему знакомому Владимиру Бурцеву. Напарники через общую знакомую… познакомились с супругой для реализации своего плана. Внушая ей свою помощь, обвиняемые утверждали, что они смогут повлиять на итоговое решение по уголовному делу в отношении её супруга, тем самым снизить назначенное судом наказание", - отмечают в прокуратуре. Уточняется, что Митволь понял всю схему обмана и сообщил об этом сотрудникам УФСБ России по Красноярскому краю. Тогда Митволя под наблюдением сотрудников отправили передавать деньги в размере 3 миллионов рублей Капелину и Бурцеву. По информации прокуратуры, настоящими там были всего 50 тысяч рублей. После передачи денег фигурантов задержали. Приговор в законную силу не вступил. Как уточнили РИА Новости в прокуратуре региона, у фигурантов было в планах похитить у Митволя 100 миллионов рублей. Железнодорожный районный суд 14 сентября 2023 года приговорил Митволя за хищения при строительстве метро в Красноярске к 4,5 годам колонии общего режима и взыскал в пользу Росжелдора 741 миллион рублей; еще более 200 миллионов взыскано в пользу краевого транспортного управления. Дело рассмотрели за день – Митволь полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
https://ria.ru/20240513/mitvol-1945492997.html
https://ria.ru/20240725/gubernator-1961954556.html
https://ria.ru/20240722/sayty-1961099981.html
красноярск
россия
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярск, россия, красноярский край, олег митволь, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)
Происшествия, Красноярск, Россия, Красноярский край, Олег Митволь, Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор)
В Красноярске мошенники, пытавшиеся "помочь" Митволю, получили сроки

В Красноярске мошенники, пытавшиеся "помочь" Митволю, получили 3,5 года колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 1 авг – РИА Новости. Суд в Красноярске приговорил к 3,5 годам Андрея Капелина и Владимира Бурцева по делу о мошенничестве, мужчины предлагали свои услуги родственникам председателя совета директоров АО "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" (ТИСИЗ) Олега Митволя для вынесения ему более мягкого приговора, сообщает прокуратура региона.
"В судебном заседании обвиняемые вину… не признали, говорят о том, что они предоставляли лишь только юридические услуги, за что и предполагались указанные денежные средства. Однако… суд признал их виновным в мошенничестве и назначил наказание 3,5 года лишения свободы каждому с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Олег Митволь - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Красноярский суд не смягчил приговор экс-замглавы Росприроднадзора Митволю
13 мая, 06:56
По информации прокуратуры, летом 2023 года Андрей Капелин, обладающий информацией о том, что в отношении Митволя расследуется уголовное дело, решил похитить его деньги, так как знал, что у Митволя есть платёжеспособные родственники, желающие освободить его от наказания.
"Капелин… решил предложить эту идею своему знакомому Владимиру Бурцеву. Напарники через общую знакомую… познакомились с супругой для реализации своего плана. Внушая ей свою помощь, обвиняемые утверждали, что они смогут повлиять на итоговое решение по уголовному делу в отношении её супруга, тем самым снизить назначенное судом наказание", - отмечают в прокуратуре.
Уточняется, что Митволь понял всю схему обмана и сообщил об этом сотрудникам УФСБ России по Красноярскому краю. Тогда Митволя под наблюдением сотрудников отправили передавать деньги в размере 3 миллионов рублей Капелину и Бурцеву. По информации прокуратуры, настоящими там были всего 50 тысяч рублей. После передачи денег фигурантов задержали.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Омский губернатор рассказал, что мошенники звонят людям от его имени
25 июля, 14:56
Приговор в законную силу не вступил.
Как уточнили РИА Новости в прокуратуре региона, у фигурантов было в планах похитить у Митволя 100 миллионов рублей.
Железнодорожный районный суд 14 сентября 2023 года приговорил Митволя за хищения при строительстве метро в Красноярске к 4,5 годам колонии общего режима и взыскал в пользу Росжелдора 741 миллион рублей; еще более 200 миллионов взыскано в пользу краевого транспортного управления. Дело рассмотрели за день – Митволь полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Раскрыто мошенничество со "штрафами" за запрещенные сайты
22 июля, 02:15
 
ПроисшествияКрасноярскРоссияКрасноярский крайОлег МитвольФедеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала