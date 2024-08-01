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Глава Мордовии рассказал о планах реабилитации бойцов СВО в республике - РИА Новости, 01.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:31 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/mordoviya-1963457001.html
Глава Мордовии рассказал о планах реабилитации бойцов СВО в республике
Глава Мордовии рассказал о планах реабилитации бойцов СВО в республике - РИА Новости, 01.08.2024
Глава Мордовии рассказал о планах реабилитации бойцов СВО в республике
Медуниверситет Мордовии выступил с инициативой по адаптации участников спецоперации, их научные наработки применят на базе специально создающегося... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T15:31
2024-08-01T15:31
специальная военная операция на украине
россия
артем здунов
владимир путин
здоровье - общество
республика мордовия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Медуниверситет Мордовии выступил с инициативой по адаптации участников спецоперации, их научные наработки применят на базе специально создающегося реабилитационного центра, сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава республики Артем Здунов. "У нас университет вышел с инициативой, мы передадим им клиническую базу по согласованию с министерством образования и науки, там лучшие кафедры ортопедии, госпитальной хирургии, травматологии, реабилитации, что важно, и адаптации. Прежде всего, будем заниматься бойцами. Всю мощь университетской науки, нашей клинической науки направим на поддержку бойцов, членов их семей, на восстановление, адаптацию и реабилитацию. У нас крупный центр будет, вместе с Росимуществом и министерством образования и науки мы этот вопрос в текущем году хотим решить", - сказал Здунов во время встречи с главой государства. Он отметил, что в Мордовии традиционно больше врачей, чем в любом из регионов России, связав этот эффект с работой в республике программам поддержки медицинских сотрудников.
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россия, артем здунов, владимир путин, здоровье - общество, республика мордовия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Артем Здунов, Владимир Путин, Здоровье - Общество, Республика Мордовия
Глава Мордовии рассказал о планах реабилитации бойцов СВО в республике

Здунов: в Мордовии создадут реабилитационный центр для участников спецоперации

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГлава Республики Мордовия Артем Здунов
Глава Республики Мордовия Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Глава Республики Мордовия Артем Здунов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Медуниверситет Мордовии выступил с инициативой по адаптации участников спецоперации, их научные наработки применят на базе специально создающегося реабилитационного центра, сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава республики Артем Здунов.
"У нас университет вышел с инициативой, мы передадим им клиническую базу по согласованию с министерством образования и науки, там лучшие кафедры ортопедии, госпитальной хирургии, травматологии, реабилитации, что важно, и адаптации. Прежде всего, будем заниматься бойцами. Всю мощь университетской науки, нашей клинической науки направим на поддержку бойцов, членов их семей, на восстановление, адаптацию и реабилитацию. У нас крупный центр будет, вместе с Росимуществом и министерством образования и науки мы этот вопрос в текущем году хотим решить", - сказал Здунов во время встречи с главой государства.
Он отметил, что в Мордовии традиционно больше врачей, чем в любом из регионов России, связав этот эффект с работой в республике программам поддержки медицинских сотрудников.
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Мордовия Артём Здунов во время встречи - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Глава Мордовии назвал поддержку СВО приоритетным направлением работы
Вчера, 15:29
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАртем ЗдуновВладимир ПутинЗдоровье - ОбществоРеспублика Мордовия
 
 
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