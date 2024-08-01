https://ria.ru/20240801/mordoviya-1963457001.html

Глава Мордовии рассказал о планах реабилитации бойцов СВО в республике

Глава Мордовии рассказал о планах реабилитации бойцов СВО в республике - РИА Новости, 01.08.2024

Глава Мордовии рассказал о планах реабилитации бойцов СВО в республике

Медуниверситет Мордовии выступил с инициативой по адаптации участников спецоперации, их научные наработки применят на базе специально создающегося... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T15:31

2024-08-01T15:31

2024-08-01T15:31

специальная военная операция на украине

россия

артем здунов

владимир путин

здоровье - общество

республика мордовия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800406712_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_ace095b31e1f540ffcd3a5d267af2314.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Медуниверситет Мордовии выступил с инициативой по адаптации участников спецоперации, их научные наработки применят на базе специально создающегося реабилитационного центра, сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава республики Артем Здунов. "У нас университет вышел с инициативой, мы передадим им клиническую базу по согласованию с министерством образования и науки, там лучшие кафедры ортопедии, госпитальной хирургии, травматологии, реабилитации, что важно, и адаптации. Прежде всего, будем заниматься бойцами. Всю мощь университетской науки, нашей клинической науки направим на поддержку бойцов, членов их семей, на восстановление, адаптацию и реабилитацию. У нас крупный центр будет, вместе с Росимуществом и министерством образования и науки мы этот вопрос в текущем году хотим решить", - сказал Здунов во время встречи с главой государства. Он отметил, что в Мордовии традиционно больше врачей, чем в любом из регионов России, связав этот эффект с работой в республике программам поддержки медицинских сотрудников.

https://ria.ru/20240801/mordoviya-1963456677.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, артем здунов, владимир путин, здоровье - общество, республика мордовия