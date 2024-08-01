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Глава Мордовии назвал поддержку СВО приоритетным направлением работы - РИА Новости, 01.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:29 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/mordoviya-1963456677.html
Глава Мордовии назвал поддержку СВО приоритетным направлением работы
Глава Мордовии назвал поддержку СВО приоритетным направлением работы - РИА Новости, 01.08.2024
Глава Мордовии назвал поддержку СВО приоритетным направлением работы
Приоритетным направлением работы властей Мордовии является поддержка спецоперации, а также бойцов и их семей, на эту задачу сейчас работают все отрасли... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T15:29
2024-08-01T15:29
специальная военная операция на украине
россия
артем здунов
владимир путин
республика мордовия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Приоритетным направлением работы властей Мордовии является поддержка спецоперации, а также бойцов и их семей, на эту задачу сейчас работают все отрасли экономики региона, сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава республики Артем Здунов. "Мы в единой повестке страны работаем. Конечно, приоритетное направление – это поддержка СВО, поддержка наших бойцов и членов их семей. Поэтому у нас промышленность, сельское хозяйство, все отрасли и фонд "Защитники Отечества" работают на эту главную задачу", - сказал Здунов во время встречи с главой государства. Он также рассказал, что республиканские медицинские, аварийные, строительные бригады находятся на территории подшефного Мордовии Каланчакского района Херсонской области. "Кстати, недавно там открыли часовню по благословению нашего святейшего патриарха, это тоже очень важно. Участвовали и местные священники, и наш митрополит Саранский и Мордовский Зиновий тоже туда выезжал", - добавил глава республики.
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россия, артем здунов, владимир путин, республика мордовия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Артем Здунов, Владимир Путин, Республика Мордовия
Глава Мордовии назвал поддержку СВО приоритетным направлением работы

Здунов: поддержка СВО — приоритетное направление работы властей Мордовии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Мордовия Артём Здунов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Мордовия Артём Здунов во время встречи - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Мордовия Артём Здунов во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Приоритетным направлением работы властей Мордовии является поддержка спецоперации, а также бойцов и их семей, на эту задачу сейчас работают все отрасли экономики региона, сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава республики Артем Здунов.
"Мы в единой повестке страны работаем. Конечно, приоритетное направление – это поддержка СВО, поддержка наших бойцов и членов их семей. Поэтому у нас промышленность, сельское хозяйство, все отрасли и фонд "Защитники Отечества" работают на эту главную задачу", - сказал Здунов во время встречи с главой государства.
Он также рассказал, что республиканские медицинские, аварийные, строительные бригады находятся на территории подшефного Мордовии Каланчакского района Херсонской области.
"Кстати, недавно там открыли часовню по благословению нашего святейшего патриарха, это тоже очень важно. Участвовали и местные священники, и наш митрополит Саранский и Мордовский Зиновий тоже туда выезжал", - добавил глава республики.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАртем ЗдуновВладимир ПутинРеспублика Мордовия
 
 
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