https://ria.ru/20240801/moldaviya-1963411928.html

Обвиняемого в шпионаже чиновника парламента Молдавии отстроили от должности

Обвиняемого в шпионаже чиновника парламента Молдавии отстроили от должности - РИА Новости, 01.08.2024

Обвиняемого в шпионаже чиновника парламента Молдавии отстроили от должности

Подозреваемый по делу о шпионаже чиновник молдавского парламента отстранен от должности, сообщает в четверг пресс-служба законодательного собрания на... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T13:09

2024-08-01T13:09

2024-08-01T13:09

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КИШИНЕВ, 1 авг - РИА Новости. Подозреваемый по делу о шпионаже чиновник молдавского парламента отстранен от должности, сообщает в четверг пресс-служба законодательного собрания на официальном сайте. Служба информации и безопасности Молдавии вместе с прокуратурой по борьбе с преступностью и особым делам 31 июля провели обыски в здании парламента. Генпрокуратура республики сообщила, что в ходе следственных мероприятий были задержаны на 72 часа чиновник парламента и сотрудник пограничной полиции, которых обвиняют в государственной измене. Ряд молдавских СМИ опубликовал информацию, что одним из подозреваемых является глава юридического отдела парламента Ион Крянгэ. Согласно публикациям, он якобы передавал секретные сведения сотрудникам посольства России в Молдавии. "Чиновник секретариата парламента, имеющий статус подозреваемого по уголовному делу, отстранен от должности, согласно действующему законодательству, на время расследования, проведенного прокурорами Молдовы прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам", - говорится в сообщении парламента. Уточняется, что руководство парламента совместно с секретариатом оказывает всю необходимую поддержку юридическим лицам для объективного продолжения расследования и выяснения дела. Также в сообщении подчеркивается, что согласно закону, к подозреваемому применяется презумпция невиновности до завершения уголовно-процессуальных действий. Ранее в четверг посол РФ в Молдавии Олег Васнецов был вызван в МИД республики в связи с обысками в парламенте и обвинениями задержанных в госизмене. Пресс-служба МИД Молдавии сообщила, что один из сотрудников посольства России в Кишиневе был объявлен персоной нон грата из-за скандала о шпионаже. В министерстве отметили, что получили информацию и доказательства, "свидетельствующие о ведении на территории Молдавии российским дипломатом деятельности несовместимой с с дипломатическим статусом". По словам главы российской дипмиссии Олега Васнецова, действия МИД Молдавии, принявшего решение о выдворении сотрудника посольства РФ, направлены на демонтаж двусторонних отношений с Москвой и Россия, безусловно, примет ответные меры.

https://ria.ru/20240731/moldaviya-1963316348.html

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