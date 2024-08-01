https://ria.ru/20240801/missija-1963335621.html

Девушка из Ливана приехала волонтером в Херсонскую область

Девушка из Ливана приехала волонтером в Херсонскую область - РИА Новости, 01.08.2024

Девушка из Ливана приехала волонтером в Херсонскую область

Татьяна Сафа из Ливана приехала в Херсонскую область в составе гуманитарной миссии "Молодой гвардии "Единой России", как она сама заявила РИА Новости, ее... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T03:41

2024-08-01T03:41

2024-08-01T03:41

россия

херсонская область

ливан

рудн

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826100255_0:168:1136:807_1920x0_80_0_0_b991fa03d857e39e96851ee2cd56063e.jpg

СКАДОВСК (Херсонская область), 1 авг - РИА Новости. Татьяна Сафа из Ливана приехала в Херсонскую область в составе гуманитарной миссии "Молодой гвардии "Единой России", как она сама заявила РИА Новости, ее обязанность - помогать всем, кто нуждается в помощи. "Когда происходили разные беды в Ливане, такие как, например, взрыв в Бейруте 4 августа 2020 года, Россия всегда приходила на помощь ливанскому народу. И, как ливанки, моя обязанность - помогать сейчас русскому народу. Как русской - моя обязанность также помогать русскому народу, ну и как медика - моя обязанность помогать всем, кто нуждается в помощи", - рассказала РИА Новости Сафа о мотивации приехать в Херсонскую область. Сафа родилась и жила до 18 лет в Ливане в семье гражданки России и ливанца. Окончила французскую школу с отличием и по ее окончании собиралась поехать во Францию, но в связи с СВО изменила свое решение и приехала в Россию. "Я приехала именно в Россию, потому что считала, что предаю каким-то образом свою Родину, раз она во мне нуждается, а я все-таки поеду во Францию", - призналась девушка. Татьяна Сафа окончила первый курс медицинского института РУДН и планирует после окончания вуза работать в России. Сейчас девушка помогает врачам и медсестерам в Скадовской больнице в Херсонской области, после окончания гуманитарной миссии хочет снова приехать как волонтер в новые регион России. "Страшно? Нет. Потому что я знаю, что там, где Россия, там - безопасность", - сказала она. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240706/vozvraschenie-1957805945.html

https://ria.ru/20240611/pisma-1952270526.html

россия

херсонская область

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, херсонская область , ливан, рудн