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Девушка из Ливана приехала волонтером в Херсонскую область - РИА Новости, 01.08.2024
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03:41 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/missija-1963335621.html
Девушка из Ливана приехала волонтером в Херсонскую область
Девушка из Ливана приехала волонтером в Херсонскую область - РИА Новости, 01.08.2024
Девушка из Ливана приехала волонтером в Херсонскую область
Татьяна Сафа из Ливана приехала в Херсонскую область в составе гуманитарной миссии "Молодой гвардии "Единой России", как она сама заявила РИА Новости, ее... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T03:41
2024-08-01T03:41
россия
херсонская область
ливан
рудн
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СКАДОВСК (Херсонская область), 1 авг - РИА Новости. Татьяна Сафа из Ливана приехала в Херсонскую область в составе гуманитарной миссии "Молодой гвардии "Единой России", как она сама заявила РИА Новости, ее обязанность - помогать всем, кто нуждается в помощи. "Когда происходили разные беды в Ливане, такие как, например, взрыв в Бейруте 4 августа 2020 года, Россия всегда приходила на помощь ливанскому народу. И, как ливанки, моя обязанность - помогать сейчас русскому народу. Как русской - моя обязанность также помогать русскому народу, ну и как медика - моя обязанность помогать всем, кто нуждается в помощи", - рассказала РИА Новости Сафа о мотивации приехать в Херсонскую область. Сафа родилась и жила до 18 лет в Ливане в семье гражданки России и ливанца. Окончила французскую школу с отличием и по ее окончании собиралась поехать во Францию, но в связи с СВО изменила свое решение и приехала в Россию. "Я приехала именно в Россию, потому что считала, что предаю каким-то образом свою Родину, раз она во мне нуждается, а я все-таки поеду во Францию", - призналась девушка. Татьяна Сафа окончила первый курс медицинского института РУДН и планирует после окончания вуза работать в России. Сейчас девушка помогает врачам и медсестерам в Скадовской больнице в Херсонской области, после окончания гуманитарной миссии хочет снова приехать как волонтер в новые регион России. "Страшно? Нет. Потому что я знаю, что там, где Россия, там - безопасность", - сказала она. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240706/vozvraschenie-1957805945.html
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россия, херсонская область , ливан, рудн
Россия, Херсонская область , Ливан, РУДН
Девушка из Ливана приехала волонтером в Херсонскую область

Девушка из Ливана Татьяна Сафа приехала волонтером в Херсонскую область

© РИА Новости / РИА Новости Крым | Перейти в медиабанкНабережная реки Днепр
Набережная реки Днепр - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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СКАДОВСК (Херсонская область), 1 авг - РИА Новости. Татьяна Сафа из Ливана приехала в Херсонскую область в составе гуманитарной миссии "Молодой гвардии "Единой России", как она сама заявила РИА Новости, ее обязанность - помогать всем, кто нуждается в помощи.
"Когда происходили разные беды в Ливане, такие как, например, взрыв в Бейруте 4 августа 2020 года, Россия всегда приходила на помощь ливанскому народу. И, как ливанки, моя обязанность - помогать сейчас русскому народу. Как русской - моя обязанность также помогать русскому народу, ну и как медика - моя обязанность помогать всем, кто нуждается в помощи", - рассказала РИА Новости Сафа о мотивации приехать в Херсонскую область.
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Сафа родилась и жила до 18 лет в Ливане в семье гражданки России и ливанца. Окончила французскую школу с отличием и по ее окончании собиралась поехать во Францию, но в связи с СВО изменила свое решение и приехала в Россию.
"Я приехала именно в Россию, потому что считала, что предаю каким-то образом свою Родину, раз она во мне нуждается, а я все-таки поеду во Францию", - призналась девушка.
Татьяна Сафа окончила первый курс медицинского института РУДН и планирует после окончания вуза работать в России. Сейчас девушка помогает врачам и медсестерам в Скадовской больнице в Херсонской области, после окончания гуманитарной миссии хочет снова приехать как волонтер в новые регион России.
"Страшно? Нет. Потому что я знаю, что там, где Россия, там - безопасность", - сказала она.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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РоссияХерсонская областьЛиванРУДН
 
 
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