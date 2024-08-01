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Авиация продолжает развиваться, несмотря на санкции, заявил Мишустин - РИА Новости, 01.08.2024
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12:15 01.08.2024 (обновлено: 13:13 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/mishustin-1963398782.html
Авиация продолжает развиваться, несмотря на санкции, заявил Мишустин
Авиация продолжает развиваться, несмотря на санкции, заявил Мишустин - РИА Новости, 01.08.2024
Авиация продолжает развиваться, несмотря на санкции, заявил Мишустин
Российская авиация продолжает развиваться, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, это касается и инфраструктуры, аэродромов, системы управления,... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T12:15
2024-08-01T13:13
экономика
космос - риа наука
россия
москва
дальний восток
михаил мишустин
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российская авиация продолжает развиваться, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, это касается и инфраструктуры, аэродромов, системы управления, также открываются новые маршруты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Росавиации Дмитрием Ядровым. "Очень важно то, что на сегодняшний день, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, отечественная авиация продолжает развиваться. Это не только сама авиация, это и инфраструктура, аэродромы, система управления, открываются новые маршруты, вы сказали об этом. Все меньше становится необходимость делать где-то пересадку или лететь в Москву, чтобы обратно возвращаться в сторону того же Дальнего Востока, это все очень важно", - сказал Мишустин. Премьер отметил, что воздушное движение и воздушный транспорт имеют стратегическое значение для страны, поэтому важно сделать перелеты более доступными. За шесть лет планируется в 1,5 раза увеличить их интенсивность. "Это потребует и комплексного подхода, и слаженных действий не только органов власти, но и частных организаций, компаний, науки, промышленности, цифровой индустрии, строительного комплекса, ну, и всего большого, как мы называем, авиационного сообщества", - подчеркнул Мишустин.
https://ria.ru/20240801/mi-38-1963396649.html
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экономика, космос - риа наука, россия, москва, дальний восток, михаил мишустин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Экономика, Космос - РИА Наука, Россия, Москва, Дальний Восток, Михаил Мишустин, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Авиация продолжает развиваться, несмотря на санкции, заявил Мишустин

Премьер Мишустин: российская авиация продолжает развиваться, несмотря на санкции

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров во время встречи. 1 августа 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров во время встречи. 1 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров во время встречи. 1 августа 2024
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российская авиация продолжает развиваться, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, это касается и инфраструктуры, аэродромов, системы управления, также открываются новые маршруты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Росавиации Дмитрием Ядровым.
«
"Очень важно то, что на сегодняшний день, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, отечественная авиация продолжает развиваться. Это не только сама авиация, это и инфраструктура, аэродромы, система управления, открываются новые маршруты, вы сказали об этом. Все меньше становится необходимость делать где-то пересадку или лететь в Москву, чтобы обратно возвращаться в сторону того же Дальнего Востока, это все очень важно", - сказал Мишустин.
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Премьер отметил, что воздушное движение и воздушный транспорт имеют стратегическое значение для страны, поэтому важно сделать перелеты более доступными. За шесть лет планируется в 1,5 раза увеличить их интенсивность.
"Это потребует и комплексного подхода, и слаженных действий не только органов власти, но и частных организаций, компаний, науки, промышленности, цифровой индустрии, строительного комплекса, ну, и всего большого, как мы называем, авиационного сообщества", - подчеркнул Мишустин.
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ЭкономикаКосмос - РИА НаукаРоссияМоскваДальний ВостокМихаил МишустинФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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