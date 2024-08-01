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Российская ПВО сбила ракету ATACMS и 14 снарядов HIMARS в зоне спецоперации

Российская ПВО сбила ракету ATACMS и 14 снарядов HIMARS в зоне спецоперации - РИА Новости, 01.08.2024

Российская ПВО сбила ракету ATACMS и 14 снарядов HIMARS в зоне спецоперации

Российская ПВО за сутки уничтожила в зоне СВО ракету ATACMS, 14 снарядов HIMARS и 61 БПЛА ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T13:44

2024-08-01T13:44

2024-08-01T13:57

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российская ПВО за сутки уничтожила в зоне СВО ракету ATACMS, 14 снарядов HIMARS и 61 БПЛА ВСУ, сообщило Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, 14 реактивных снарядов HIMARS производства США и 61 беспилотный летательный аппарат", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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