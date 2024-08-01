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Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю

Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 01.08.2024

Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю

Украинские подразделения потеряли за минувшие сутки до 125 военнослужащих, 105-мм орудие L-119 в зоне ответственности группировки "Восток", сообщило Минобороны... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T13:41

2024-08-01T13:41

2024-08-01T13:46

россия

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли за минувшие сутки до 125 военнослужащих, 105-мм орудие L-119 в зоне ответственности группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 116-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Водяное, Золотая Нива И Сторожевое Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 125 военнослужащих", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что ВСУ потеряли также семь автомобилей, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм орудие L-119 производства Великобритании и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, донецкая народная республика