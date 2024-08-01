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Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 01.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:41 01.08.2024 (обновлено: 13:46 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/minoborony-1963423441.html
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 01.08.2024
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
Украинские подразделения потеряли за минувшие сутки до 125 военнослужащих, 105-мм орудие L-119 в зоне ответственности группировки "Восток", сообщило Минобороны... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T13:41
2024-08-01T13:46
россия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли за минувшие сутки до 125 военнослужащих, 105-мм орудие L-119 в зоне ответственности группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 116-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Водяное, Золотая Нива И Сторожевое Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 125 военнослужащих", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что ВСУ потеряли также семь автомобилей, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм орудие L-119 производства Великобритании и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, донецкая народная республика
Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю

Минобороны: ВСУ потеряли до 125 военных в зоне ответственности "Востока"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли за минувшие сутки до 125 военнослужащих, 105-мм орудие L-119 в зоне ответственности группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 116-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Водяное, Золотая Нива И Сторожевое Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 125 военнослужащих", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что ВСУ потеряли также семь автомобилей, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм орудие L-119 производства Великобритании и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФДонецкая Народная Республика
 
 
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