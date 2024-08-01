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Группировка "Днепр" уничтожила до 90 солдат ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 01.08.2024
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13:40 01.08.2024 (обновлено: 13:51 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/minoborony-1963422961.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 90 солдат ВСУ в Херсонской области
Группировка "Днепр" уничтожила до 90 солдат ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 01.08.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 90 солдат ВСУ в Херсонской области
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 90 украинских военнослужащих, 155-мм гаубица... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T13:40
2024-08-01T13:51
херсонская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 90 украинских военнослужащих, 155-мм гаубица М777 производства США и полевой склад боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 117-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 121-й и 124-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Пятихатки Запорожской области, Осокоровка, Токаревка и Антоновка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США и полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Днепр" уничтожила до 90 солдат ВСУ в Херсонской области

Минобороны: ВСУ потеряли до 90 военных в зоне ответственности "Днепра"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 90 украинских военнослужащих, 155-мм гаубица М777 производства США и полевой склад боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 117-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 121-й и 124-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Пятихатки Запорожской области, Осокоровка, Токаревка и Антоновка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США и полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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