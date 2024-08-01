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Группировка "Днепр" уничтожила до 90 солдат ВСУ в Херсонской области
Группировка "Днепр" уничтожила до 90 солдат ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 01.08.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 90 солдат ВСУ в Херсонской области
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 90 украинских военнослужащих, 155-мм гаубица... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T13:40
2024-08-01T13:40
2024-08-01T13:51
херсонская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 90 украинских военнослужащих, 155-мм гаубица М777 производства США и полевой склад боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 117-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 121-й и 124-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Пятихатки Запорожской области, Осокоровка, Токаревка и Антоновка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США и полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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херсонская область , вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Днепр" уничтожила до 90 солдат ВСУ в Херсонской области
Минобороны: ВСУ потеряли до 90 военных в зоне ответственности "Днепра"