https://ria.ru/20240801/minoborony-1963356846.html
Минобороны показало учения нестратегических ядерных сил
Минобороны показало учения нестратегических ядерных сил - РИА Новости, 01.08.2024
Минобороны показало учения нестратегических ядерных сил
Минобороны России опубликовало видеоролик, где личный состав в рамках третьего этапа учения нестратегических ядерных сил приступил к снаряжению ракет-носителей... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T09:25
2024-08-01T09:25
2024-08-01T09:25
безопасность
россия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик, где личный состав в рамках третьего этапа учения нестратегических ядерных сил приступил к снаряжению ракет-носителей и авиационных средств поражения. На кадрах запечатлено, как личный состав получает специальные учебные боеприпасы, выходит в назначенные районы и снаряжает ракеты-носители и авиационные средства поражения. В среду военное ведомство объявило о начале третьего этапа учений нестратегических ядерных сил, в ходе которых будут отработаны вопросы подготовки частей ВС РФ к боевому применению нестратегического ядерного оружия.
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Кадры третьего этапа учений нестратегических ядерных сил РФ
Личный состав в рамках третьего этапа учения нестратегических ядерных сил приступил к снаряжению ракет-носителей и авиационных средств поражения, сообщило Минобороны РФ. В среду министерство объявило о начале третьего этапа учений, в ходе которых будут отработаны вопросы подготовки частей ВС РФ к боевому применению нестратегического ядерного оружия.
2024-08-01T09:25
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безопасность, россия
Минобороны показало учения нестратегических ядерных сил
Минобороны показало третий этап учений нестратегических ядерных сил
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик, где личный состав в рамках третьего этапа учения нестратегических ядерных сил приступил к снаряжению ракет-носителей и авиационных средств поражения.
На кадрах запечатлено, как личный состав получает специальные учебные боеприпасы, выходит в назначенные районы и снаряжает ракеты-носители и авиационные средства поражения.
В среду военное ведомство объявило о начале третьего этапа учений нестратегических ядерных сил, в ходе которых будут отработаны вопросы подготовки частей ВС РФ к боевому применению нестратегического ядерного оружия.