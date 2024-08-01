https://ria.ru/20240801/mid-1963344239.html

Россия знает, что ее роль в спасении Сирии не будет забыта, заявил Яковенко

Россия знает, что ее роль в спасении Сирии не будет забыта, заявил Яковенко - РИА Новости, 01.08.2024

Россия знает, что ее роль в спасении Сирии не будет забыта, заявил Яковенко

Россия знает, что ее роль в спасении сирийской государственности не будет забыта, и сделает все возможное, чтобы в случае очередных внешних попыток... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T07:06

2024-08-01T07:06

2024-08-01T07:06

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россия знает, что ее роль в спасении сирийской государственности не будет забыта, и сделает все возможное, чтобы в случае очередных внешних попыток дестабилизировать Сирию, население этой страны чувствовало себя защищенным, написал в статье для РИА Новости ректор Дипакадемии МИД России Александр Яковенко. "Мы знаем, что роль России в спасении сирийской государственности не будет забыта – и сделаем все возможное, чтобы в случае очередных внешних попыток дестабилизировать Сирийскую Арабскую Республику, население этого древнего и великого государства чувствовало себя защищенным. В этом часть нашей глобальной цивилизационной и геополитической миссии", - написал Яковенко. Он отметил, что российская военная операция по оказанию помощи сирийскому народу быстро и эффективно переломила негативное развитие в стране. Ректор подчеркнул, что пока при поддержке России и содействии Ирана не удалось обеспечить полное восстановление территориальной целостности Сирии, но сегодняшняя ситуация выглядит в корне от той, с которой пришлось столкнуться девять лет назад. Яковенко указал, что сейчас в большинстве городов Сирии налажена нормальная жизнь, развивается деловая активность, восстанавливаются разрушенные памятники культуры, а религиозные меньшинства могут не опасаться геноцида. Помимо этого, не только арабские государства, втянутые в антисирийскую кампанию, но даже некоторые члены ЕС отказываются от санкционного режима и пытаются восстановить отношения с Дамаском. "Сирия входит в число стран, которых мы можем отнести к числу ближайших, самых надежных и доверенных друзей и союзников. В отличие от диалога с большинством государств как Запада, так и Глобального Юга, двусторонний диалог с Сирийской Арабской Республикой за минувшие десятилетия словно был наделен иммунитетом перед вызовами времени и колебаниями исторической конъюнктуры", - добавил он. Дипломатические отношения между СССР и Сирией были установлены 21 июля 1944 года. Российский президент Владимир Путин в поздравлении сирийскому коллеге Башару Асаду по случаю 80-летия установления дипотношений подчеркнул, что Россия будет неизменно поддерживать Сирию в стремлении к отстаиванию суверенитета, единства и обеспечению безопасности. Полный текст статьи читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.

https://ria.ru/20240213/komitet-1927077121.html

https://ria.ru/20240725/siriya-1961864035.html

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в мире, россия, сирия, иран, александр яковенко, владимир путин, башар асад, евросоюз