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Россия знает, что ее роль в спасении Сирии не будет забыта, заявил Яковенко - РИА Новости, 01.08.2024
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07:06 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/mid-1963344239.html
Россия знает, что ее роль в спасении Сирии не будет забыта, заявил Яковенко
Россия знает, что ее роль в спасении Сирии не будет забыта, заявил Яковенко - РИА Новости, 01.08.2024
Россия знает, что ее роль в спасении Сирии не будет забыта, заявил Яковенко
Россия знает, что ее роль в спасении сирийской государственности не будет забыта, и сделает все возможное, чтобы в случае очередных внешних попыток... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T07:06
2024-08-01T07:06
в мире
россия
сирия
иран
александр яковенко
владимир путин
башар асад
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россия знает, что ее роль в спасении сирийской государственности не будет забыта, и сделает все возможное, чтобы в случае очередных внешних попыток дестабилизировать Сирию, население этой страны чувствовало себя защищенным, написал в статье для РИА Новости ректор Дипакадемии МИД России Александр Яковенко. "Мы знаем, что роль России в спасении сирийской государственности не будет забыта – и сделаем все возможное, чтобы в случае очередных внешних попыток дестабилизировать Сирийскую Арабскую Республику, население этого древнего и великого государства чувствовало себя защищенным. В этом часть нашей глобальной цивилизационной и геополитической миссии", - написал Яковенко. Он отметил, что российская военная операция по оказанию помощи сирийскому народу быстро и эффективно переломила негативное развитие в стране. Ректор подчеркнул, что пока при поддержке России и содействии Ирана не удалось обеспечить полное восстановление территориальной целостности Сирии, но сегодняшняя ситуация выглядит в корне от той, с которой пришлось столкнуться девять лет назад. Яковенко указал, что сейчас в большинстве городов Сирии налажена нормальная жизнь, развивается деловая активность, восстанавливаются разрушенные памятники культуры, а религиозные меньшинства могут не опасаться геноцида. Помимо этого, не только арабские государства, втянутые в антисирийскую кампанию, но даже некоторые члены ЕС отказываются от санкционного режима и пытаются восстановить отношения с Дамаском. "Сирия входит в число стран, которых мы можем отнести к числу ближайших, самых надежных и доверенных друзей и союзников. В отличие от диалога с большинством государств как Запада, так и Глобального Юга, двусторонний диалог с Сирийской Арабской Республикой за минувшие десятилетия словно был наделен иммунитетом перед вызовами времени и колебаниями исторической конъюнктуры", - добавил он. Дипломатические отношения между СССР и Сирией были установлены 21 июля 1944 года. Российский президент Владимир Путин в поздравлении сирийскому коллеге Башару Асаду по случаю 80-летия установления дипотношений подчеркнул, что Россия будет неизменно поддерживать Сирию в стремлении к отстаиванию суверенитета, единства и обеспечению безопасности. Полный текст статьи читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.
https://ria.ru/20240213/komitet-1927077121.html
https://ria.ru/20240725/siriya-1961864035.html
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в мире, россия, сирия, иран, александр яковенко, владимир путин, башар асад, евросоюз
В мире, Россия, Сирия, Иран, Александр Яковенко, Владимир Путин, Башар Асад, Евросоюз
Россия знает, что ее роль в спасении Сирии не будет забыта, заявил Яковенко

Ректор Дипакадемии МИД Яковенко: роль России в спасении Сирии не будет забыта

© Фото : SANAДамаск
Дамаск - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : SANA
Дамаск. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россия знает, что ее роль в спасении сирийской государственности не будет забыта, и сделает все возможное, чтобы в случае очередных внешних попыток дестабилизировать Сирию, население этой страны чувствовало себя защищенным, написал в статье для РИА Новости ректор Дипакадемии МИД России Александр Яковенко.
«
"Мы знаем, что роль России в спасении сирийской государственности не будет забыта – и сделаем все возможное, чтобы в случае очередных внешних попыток дестабилизировать Сирийскую Арабскую Республику, население этого древнего и великого государства чувствовало себя защищенным. В этом часть нашей глобальной цивилизационной и геополитической миссии", - написал Яковенко.
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Он отметил, что российская военная операция по оказанию помощи сирийскому народу быстро и эффективно переломила негативное развитие в стране. Ректор подчеркнул, что пока при поддержке России и содействии Ирана не удалось обеспечить полное восстановление территориальной целостности Сирии, но сегодняшняя ситуация выглядит в корне от той, с которой пришлось столкнуться девять лет назад.
Яковенко указал, что сейчас в большинстве городов Сирии налажена нормальная жизнь, развивается деловая активность, восстанавливаются разрушенные памятники культуры, а религиозные меньшинства могут не опасаться геноцида. Помимо этого, не только арабские государства, втянутые в антисирийскую кампанию, но даже некоторые члены ЕС отказываются от санкционного режима и пытаются восстановить отношения с Дамаском.
"Сирия входит в число стран, которых мы можем отнести к числу ближайших, самых надежных и доверенных друзей и союзников. В отличие от диалога с большинством государств как Запада, так и Глобального Юга, двусторонний диалог с Сирийской Арабской Республикой за минувшие десятилетия словно был наделен иммунитетом перед вызовами времени и колебаниями исторической конъюнктуры", - добавил он.
Дипломатические отношения между СССР и Сирией были установлены 21 июля 1944 года. Российский президент Владимир Путин в поздравлении сирийскому коллеге Башару Асаду по случаю 80-летия установления дипотношений подчеркнул, что Россия будет неизменно поддерживать Сирию в стремлении к отстаиванию суверенитета, единства и обеспечению безопасности.
Полный текст статьи читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.
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