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В МГУ рассказали о потеплении климата в России
В МГУ рассказали о потеплении климата в России - РИА Новости, 01.08.2024
В МГУ рассказали о потеплении климата в России
Потепление климата в России заметнее проявляется зимой, сильных морозов становится меньше, рекорды жары летом обновляются реже, заявил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T03:21
2024-08-01T03:21
2024-08-01T03:21
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Потепление климата в России заметнее проявляется зимой, сильных морозов становится меньше, рекорды жары летом обновляются реже, заявил РИА Новости ведущий сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко. "На европейской территории России теплеет в основном в зимние и весенние месяцы, а температура лета повышается гораздо медленнее. То есть потепление проявляется главным образом в менее холодных, менее морозных зимах. В Москве 30-градусных морозов не было уже 18 лет", - пояснил климатолог. Он напомнил, что в начале июля в Москве стояла аномальная жара, в связи с чем 2 июля был побит рекорд максимальной температуры воздуха для этого дня 1890 года, а 3 июля - рекорд 1917-го. "Эти рекорды были отмечены ещё при Александре III и при Временном правительстве князя Львова. При этом первый из них был превзойдён всего на 0,1 градуса. Если бы потепление летом происходило быстро, подобные рекорды обновлялись бы гораздо чаще", – добавил эксперт.
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общество, россия, москва
В МГУ рассказали о потеплении климата в России
Климатолог Локощенко: потепление климата в России заметнее проявляется зимой
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Потепление климата в России заметнее проявляется зимой, сильных морозов становится меньше, рекорды жары летом обновляются реже, заявил РИА Новости ведущий сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко.
«
"На европейской территории России теплеет в основном в зимние и весенние месяцы, а температура лета повышается гораздо медленнее. То есть потепление проявляется главным образом в менее холодных, менее морозных зимах. В Москве 30-градусных морозов не было уже 18 лет", - пояснил климатолог.
Он напомнил, что в начале июля в Москве стояла аномальная жара, в связи с чем 2 июля был побит рекорд максимальной температуры воздуха для этого дня 1890 года, а 3 июля - рекорд 1917-го. "Эти рекорды были отмечены ещё при Александре III и при Временном правительстве князя Львова. При этом первый из них был превзойдён всего на 0,1 градуса. Если бы потепление летом происходило быстро, подобные рекорды обновлялись бы гораздо чаще", – добавил эксперт.