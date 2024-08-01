https://ria.ru/20240801/mgu-1963334615.html

В МГУ рассказали о потеплении климата в России

В МГУ рассказали о потеплении климата в России - РИА Новости, 01.08.2024

В МГУ рассказали о потеплении климата в России

Потепление климата в России заметнее проявляется зимой, сильных морозов становится меньше, рекорды жары летом обновляются реже, заявил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T03:21

2024-08-01T03:21

2024-08-01T03:21

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россия

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Потепление климата в России заметнее проявляется зимой, сильных морозов становится меньше, рекорды жары летом обновляются реже, заявил РИА Новости ведущий сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко. "На европейской территории России теплеет в основном в зимние и весенние месяцы, а температура лета повышается гораздо медленнее. То есть потепление проявляется главным образом в менее холодных, менее морозных зимах. В Москве 30-градусных морозов не было уже 18 лет", - пояснил климатолог. Он напомнил, что в начале июля в Москве стояла аномальная жара, в связи с чем 2 июля был побит рекорд максимальной температуры воздуха для этого дня 1890 года, а 3 июля - рекорд 1917-го. "Эти рекорды были отмечены ещё при Александре III и при Временном правительстве князя Львова. При этом первый из них был превзойдён всего на 0,1 градуса. Если бы потепление летом происходило быстро, подобные рекорды обновлялись бы гораздо чаще", – добавил эксперт.

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общество, россия, москва