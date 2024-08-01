Рейтинг@Mail.ru
Спасатели нашли троих человек под завалами дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:25 01.08.2024 (обновлено: 12:29 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/mchs-1963401028.html
Спасатели нашли троих человек под завалами дома в Нижнем Тагиле
Спасатели нашли троих человек под завалами дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 01.08.2024
Спасатели нашли троих человек под завалами дома в Нижнем Тагиле
Местоположение трёх выживших после обрушения дома в Нижнем Тагиле установлено, ведутся работы по разбору там завалов, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T12:25
2024-08-01T12:29
происшествия
нижний тагил
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963401996_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e6e4e20f217a149a830adefa272fd31e.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Местоположение трёх выживших после обрушения дома в Нижнем Тагиле установлено, ведутся работы по разбору там завалов, сообщает пресс-служба МЧС России.Два подъезда 5-этажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания. По последним данным МЧС РФ, пострадали 6 человек, в том числе трое детей."Местоположение трёх выживших пострадавших в завале установлено, ведутся работы по разбору над ними завала", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html
нижний тагил
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Поиск пострадавших при взрыве в доме в Нижнем Тагиле
Местоположение трех пострадавших при взрыве в доме в Нижнем Тагиле установлено, идет разбор завалов, сообщило МЧС
2024-08-01T12:25
true
PT0M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963401996_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d7fe3ed1dc719d0ed09720f88b68990d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижний тагил, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Нижний Тагил, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
Спасатели нашли троих человек под завалами дома в Нижнем Тагиле

МЧС: троих выживших в ЧП в доме в Нижнем Тагиле достают из под завалов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Местоположение трёх выживших после обрушения дома в Нижнем Тагиле установлено, ведутся работы по разбору там завалов, сообщает пресс-служба МЧС России.
Два подъезда 5-этажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания. По последним данным МЧС РФ, пострадали 6 человек, в том числе трое детей.
"Местоположение трёх выживших пострадавших в завале установлено, ведутся работы по разбору над ними завала", - говорится в сообщении.
Последствия взрыва в Стерлитамаке - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2024 году
2 июля, 12:59
 
ПроисшествияНижний ТагилМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияВзрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала