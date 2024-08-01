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Спасатели нашли троих человек под завалами дома в Нижнем Тагиле
Спасатели нашли троих человек под завалами дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 01.08.2024
Спасатели нашли троих человек под завалами дома в Нижнем Тагиле
Местоположение трёх выживших после обрушения дома в Нижнем Тагиле установлено, ведутся работы по разбору там завалов, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T12:25
2024-08-01T12:25
2024-08-01T12:29
происшествия
нижний тагил
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Местоположение трёх выживших после обрушения дома в Нижнем Тагиле установлено, ведутся работы по разбору там завалов, сообщает пресс-служба МЧС России.Два подъезда 5-этажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания. По последним данным МЧС РФ, пострадали 6 человек, в том числе трое детей."Местоположение трёх выживших пострадавших в завале установлено, ведутся работы по разбору над ними завала", - говорится в сообщении.
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Поиск пострадавших при взрыве в доме в Нижнем Тагиле
Местоположение трех пострадавших при взрыве в доме в Нижнем Тагиле установлено, идет разбор завалов, сообщило МЧС
2024-08-01T12:25
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происшествия, нижний тагил, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Нижний Тагил, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
Спасатели нашли троих человек под завалами дома в Нижнем Тагиле
МЧС: троих выживших в ЧП в доме в Нижнем Тагиле достают из под завалов