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Спасатели нашли троих человек под завалами дома в Нижнем Тагиле

Спасатели нашли троих человек под завалами дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 01.08.2024

Спасатели нашли троих человек под завалами дома в Нижнем Тагиле

Местоположение трёх выживших после обрушения дома в Нижнем Тагиле установлено, ведутся работы по разбору там завалов, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T12:25

2024-08-01T12:25

2024-08-01T12:29

происшествия

нижний тагил

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Местоположение трёх выживших после обрушения дома в Нижнем Тагиле установлено, ведутся работы по разбору там завалов, сообщает пресс-служба МЧС России.Два подъезда 5-этажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания. По последним данным МЧС РФ, пострадали 6 человек, в том числе трое детей."Местоположение трёх выживших пострадавших в завале установлено, ведутся работы по разбору над ними завала", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html

нижний тагил

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Поиск пострадавших при взрыве в доме в Нижнем Тагиле Местоположение трех пострадавших при взрыве в доме в Нижнем Тагиле установлено, идет разбор завалов, сообщило МЧС 2024-08-01T12:25 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нижний тагил, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, взрыв газа в доме в нижнем тагиле