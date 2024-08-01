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На российских водоемах за сутки погибли 17 человек - РИА Новости, 01.08.2024
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08:29 01.08.2024 (обновлено: 08:30 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/mchs-1963349684.html
На российских водоемах за сутки погибли 17 человек
На российских водоемах за сутки погибли 17 человек - РИА Новости, 01.08.2024
На российских водоемах за сутки погибли 17 человек
Семнадцать человек погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T08:29
2024-08-01T08:30
происшествия
курская область
россия
железногорск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Семнадцать человек погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает МЧС РФ. "17 человек погибли на водоемах страны за прошедшие сутки", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Курской области, в Железногорске, в городском водохранилище утонул 10-летний мальчик, ещё двух детей 7 и 11 лет спасли очевидцы, они доставлены в больницу. Дети находились на необорудованном водоеме без присмотра взрослых. Помимо этого, в Республике Татарстан два дня искали мужчину, выпавшего из лодки у деревни Орëл, водолазы достали тело 62-летнего погибшего в 50 метрах от берега. Кроме того, на реке Ик искали пропавшего 39-летнего мужчину, возле обрывистого берега были обнаружены следы съехавшего автомобиля. Машину с погибшим подняли с 4 метровой глубины, причины происшествия устанавливаются. Также в удмуртском селе Варзи-Ятчи из водоема достали тело женщины, проводятся следственные мероприятия. "Еще 16 происшествий зарегистрировано на водных объектах страны за прошедшие сутки", - рассказали в МЧС.
https://ria.ru/20240714/kupanie-1959506461.html
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курская область
россия
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происшествия, курская область, россия, железногорск , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Курская область, Россия, Железногорск , МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На российских водоемах за сутки погибли 17 человек

МЧС: на российских водоемах за сутки погибли 17 человек, двух детей спасли

© РИА Новости / Геннадий ШишкинТабличка "Купаться запрещено"
Табличка Купаться запрещено - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Табличка "Купаться запрещено". Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Семнадцать человек погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает МЧС РФ.
"17 человек погибли на водоемах страны за прошедшие сутки", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в Курской области, в Железногорске, в городском водохранилище утонул 10-летний мальчик, ещё двух детей 7 и 11 лет спасли очевидцы, они доставлены в больницу. Дети находились на необорудованном водоеме без присмотра взрослых. Помимо этого, в Республике Татарстан два дня искали мужчину, выпавшего из лодки у деревни Орëл, водолазы достали тело 62-летнего погибшего в 50 метрах от берега. Кроме того, на реке Ик искали пропавшего 39-летнего мужчину, возле обрывистого берега были обнаружены следы съехавшего автомобиля. Машину с погибшим подняли с 4 метровой глубины, причины происшествия устанавливаются. Также в удмуртском селе Варзи-Ятчи из водоема достали тело женщины, проводятся следственные мероприятия.
"Еще 16 происшествий зарегистрировано на водных объектах страны за прошедшие сутки", - рассказали в МЧС.
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ПроисшествияКурская областьРоссияЖелезногорскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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