https://ria.ru/20240801/mavzoley-1962914880.html

Мавзолей В.И. Ленина

Мавзолей В.И. Ленина - РИА Новости, 01.08.2024

Мавзолей В.И. Ленина

Мавзолей В.И. Ленина – памятник-усыпальница у Кремлевской стены на Красной площади Москвы, в траурном зале которого установлен саркофаг с бальзамированным телом РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T04:50

2024-08-01T04:50

2024-08-01T04:50

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Мавзолей В.И. Ленина – памятник-усыпальница у Кремлевской стены на Красной площади Москвы, в траурном зале которого установлен саркофаг с бальзамированным телом основателя советского социалистического государства в России Владимира Ульянова-Ленина (1870-1924).После смерти Ленина 21 января 1924 года профессор Алексей Абрикосов забальзамировал тело для сохранения его для похорон.26 января 1924 года было принято Постановление II Съезда Советов Союза Советских Социалистических Республик "О сооружении склепа для помещения праха В.И. Ленина".27 января 1924 года возле Сенатской башни Кремля на Красной площади был открыт первый временный деревянный вариант Мавзолея по проекту архитектора Алексея Щусева. Он представлял собой увенчанный пирамидой куб, отделанный струганым тесом, с двумя боковыми пристройками (справа и слева от куба) для входа и выхода. Траурный зал находился на глубине трех метров под землей.Мавзолей был освещен электричеством, посредине траурного зала находился постамент, обшитый красной материей, на котором был установлен гроб с телом Ленина. Снаружи здание было выкрашено в темно-серый цвет и имело надпись черными накладными буквами "Ленин".30 января 1924 года доступ в Мавзолей был временно закрыт из-за поспешности сооружения в связи с похоронами. Вместе с тем серьезной проблемой было сохранение тела Ленина на длительный срок.В феврале 1924 года работы по бальзамированию тела были проведены профессором Владимиром Воробьевым и профессором Борисом Збарским, который в 1937 году (после смерти Воробьева) продолжил наблюдение за телом Ленина. 1 августа 1924 года деревянный мавзолей был открыт для посетителей. Его размеры увеличились, трехчастную композицию заменил единый объем с двумя боковыми трибунами, на которые вели две лестницы. В усыпальницу также было внесено Знамя Парижских Коммунаров, которое привезли в июле из Франции.В январе 1925 года Президиум ЦИК СССР объявил конкурс на лучший проект каменного Мавзолея. Однако ни один из 117 проектов не удовлетворил комиссию, было решено поручить это почетное задание вновь Алексею Щусеву. Известный зодчий предложил гранитный проект, который и был утвержден.Пирамида Мавзолея состоит из пяти разновысоких уступов. Длина Мавзолея по фасаду – 24, высота – 12 метров. Кирпичные стены были облицованы полированным мрамором, порфиром, гранитом, лабрадоритом. По периметру траурного зала проходит широкая черная полоса из лабрадорита, на которую поставлены красные порфировые пилястры. Над входом в Мавзолей на монолите из черного лабрадора большими буквами из красного кварцита выложена надпись "Ленин".Сочетание темно-красного гранита и черного лабрадорита придало архитектурным формам Мавзолея четкость и строгость. В октябре 1930 года строительство усыпальницы закончилось. В 1931 году были устроены трибуны (центральная – в 1945 году) и могилы у Кремлевской стены. В 1941 году в начале Великой Отечественной войны (1941-1945) тело Ленина было эвакуировано в Тюмень. Для наблюдения за телом и его сохранения туда же был направлен профессор Збарский с тремя ассистентами. Охрана возлагалась на НКВД и НКГБ Союза ССР. В 1945 году тело Ленина было возвращено в Мавзолей. 5 сентября Мавзолей был открыт для посещения и в тот же день в нем побывали более 10 тысяч человек.После смерти Иосифа Сталина в 1953 году его тело было положено в Мавзолее, на котором появилась надпись "Ленин-Сталин". 30 октября 1961 года постановлением ХХII съезда КПСС тело Сталина было захоронено у Кремлевской стены.В начале 1970-х годов Мавзолей подвергался масштабной реконструкции. Были разработаны уникальные системы поддержания прижизненного облика Ленина: бесшумная вентиляция, бесконтактное измерение температуры тела, система отвода тепла, остекление саркофага из сверхпрочного стекла.В 1924-1993 годах у Мавзолея В. И. Ленина находился Пост № 1 (часовые). 6 октября 1993 года пост Почетного караула был упразднен. С 1997 года постоянным местом главного Почетного караула страны стала могила Неизвестного солдата в Александровском саду.В 1990 году Мавзолей и почетный некрополь как часть ансамбля Красной площади и Кремля были включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а с 1995 года получили статус объектов исторического и культурного наследия федерального значения.В течение многих десятилетий Мавзолей Ленина был одной из главных достопримечательностей столицы. Ежегодно его посещали до 2,5 миллионов человек. В дни празднеств он также был торжественной правительственной трибуной.В советское время Красная площадь в дни и часы, когда было открыто посещение мавзолея, полностью перекрывалась, с раннего утра выстраивалась огромная очередь желающих увидеть советского вождя. Туристов в это время на Красную площадь не пускали. Режим был отменен только в июле 2007 года для удобства москвичей и гостей столицы. В настоящее время охрану и порядок возле Мавзолея осуществляет Служба коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны РФ, ставшей преемницей комендатуры Московского Кремля. Мавзолей и территория некрополя у Кремлевской стены открыты для посещения ежедневно, кроме понедельника и пятницы, с 10.00 до 13.00 часов.Мавзолей закрыт для посещения в праздничные дни, когда проходят массовые общественные мероприятия и гуляния на Красной площади.Также с момента создания в Мавзолее периодически (обычно раз в два года) проводятся плановые биохимические работы по сохранению тела Ленина. Практически каждый год, особенно в преддверии памятных дат, связанных с вождем революции, в российском обществе разгорается дискуссия о захоронении тела Ленина, однако окончательного решения в этом вопросе пока не принято.В 2016 году на заседании межрегионального форума ОНФ, президент РФ Владимир Путин заявил, что к вопросу о захоронении Владимира Ленина нужно подходить аккуратно, по его мнению, не стоит предпринимать шагов, разделяющих общество. В 2019 году он снова подтвердил свою позицию, заявив, что тело Ленина не нужно трогать "по крайней мере до тех пор, пока есть, а у нас есть очень много людей, которые связывают с этим свою собственную жизнь, свою судьбу".В конце апреля 2017 года в Госдуму был внесен законопроект о захоронении тела Ленина. Проект был внесен представителями ЛДПР и "Единой России", однако позднее единороссы отозвали свои подписи. Однако правительство России не поддержало законопроект.Согласно последним данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (2024), вопрос о судьбе тела Ленина разделил россиян на три примерно равные группы: 33% граждан полагают, что его нужно оставить в Мавзолее, 30% – как можно скорее перезахоронить, 27% – захоронить, когда уйдет поколение тех, кому он дорог. Таким образом, более половины опрошенных поддерживают захоронение тела Ленина (57%), вопрос лишь в подходящем моменте. Большая часть россиян по-прежнему полагает, что торопиться с этим вопросом не следует (55%). Иной точки зрения придерживается каждый третий опрошенный (32%).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, владимир ленин (владимир ульянов), иосиф сталин (джугашвили), кпсс, юнеско, ссср, нквд ссср, москва, мавзолей ленина